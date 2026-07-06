Reggio, Cannizzaro sgancia l’anticipazione: ‘Ultimo in concerto al Granillo’

Reggio Calabria si prepara ad accogliere Ultimo. L’anticipazione è arrivata in questi minuti direttamente dal sindaco Francesco Cannizzaro, che sui social ha annunciato il concerto del cantautore romano in programma il 3 luglio 2027.

Non un nome qualunque per la città. Ultimo arriva infatti da un risultato storico: pochi giorni fa, a Tor Vergata, ha richiamato 250mila spettatori, superando il primato di Vasco Rossi a Modena Park e firmando il nuovo record italiano per un concerto a pagamento.

Reggio pronta a un grande evento musicale

L’annuncio accende già l’attesa tra i fan calabresi e non solo. La data del 3 luglio 2027 si candida a diventare uno degli appuntamenti più importanti della prossima stagione estiva reggina.

Dopo il live dei record nella Capitale, l’arrivo di Ultimo a Reggio Calabria rappresenta un segnale forte per la programmazione dei grandi eventi in città.

‘Buon lunedi e buon inizio settimana. Abbiamo sempre ribadito che inizieremo a normalizzare Reggio Calabria e cosi è stato, ci vorrà del tempo ma ce la faremo.

Contestualmente però non possiamo non iniziare a renderla attrattiva. Per questo ho deciso di riaprire il Granillo di Reggio Calabria ai grandi eventi dopo oltre 20 anni, ho appena chiuso un accordo con una grande agenzia nazionale.

Il 3 luglio 2027 a Reggio Calabria arriverà uno dei big della musica italiana ovvero Ultimo, da mercoledi i botteghini saranno aperti’, le parole di Cannizzaro sui social.