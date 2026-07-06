Serie D, comunicate le date ufficiali. Inizio della stagione 2026-27

Campionato, Coppa Italia e Campionato Juniores

La Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato quali saranno le date d’inizio per la stagione 2026/2027 di Serie D. Il Campionato Nazionale di Serie D prenderà il via domenica 6 settembre 2026, mentre il Campionato Nazionale Juniores inizierà sabato 12 settembre. La Coppa Italia inizierà prima: la data d’inizio scelta per l’occasione è stata domenica 23 agosto 2026. Ci avviciniamo sempre di più dunque all’inizio della prossima stagione.

Leggi anche

Il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti: “Stagione Sportiva 2026/2027”:

Il Dipartimento Interregionale L.N.D., ha stabilito le seguenti date di inizio dei campionati relativi alla stagione sportiva 2026/2027:

Campionato Nazionale Serie D – 6 settembre 2026

Campionato Nazionale Juniores – 12 settembre 2026

Coppa Italia – 23 agosto 2026