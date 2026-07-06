Serie D: il Gela chiede aiuto ai tifosi e fissa la data che segna il futuro della società

“La società Gela Calcio desidera informare i tifosi, gli sponsor e l’intera città sullo stato di avanzamento delle attività societarie.

In questi giorni la società è impegnata con tutte le proprie forze ed energie nel reperimento delle risorse funzionali a completare i pagamenti dei debiti sportivi, la cui estinzione è fissata per giovedì. Si tratta del passaggio decisivo in vista dell’iscrizione al prossimo campionato.

Per questa ragione, l’intera attenzione della società è in questo momento rivolta alla campagna abbonamenti, al sostegno degli sponsor e alle erogazioni liberali, strumenti fondamentali e concreti per raggiungere l’obiettivo. Il contributo di ciascuno, in questa fase, è determinante.

La società comunica inoltre che tutte le scelte relative all’area tecnica e sportiva — compresa la definizione delle figure dell’allenatore e del direttore sportivo — saranno affrontate a partire dalla sera di mercoledì 8 luglio. La programmazione sportiva è già oggetto di riflessione e verrà avviata operativamente una volta consolidata la priorità attuale.

Il Gela Calcio ringrazia quanti stanno già dimostrando vicinanza e sostegno in questo momento importante, e rinnova l’invito a tutta la città a farsi parte attiva del progetto”.

La società,

Gela Calcio