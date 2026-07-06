GAL Area Grecanica, l’assemblea dei soci approva all’unanimità il bilancio 2025

Bilancio approvato e nuovo corso per il GAL: Bombino rilancia la “dimensione grecanica” e una responsabilità massima verso il territorio

Sebbene la nuova Governance, guidata dal Presidente Bombino, vi abbia inciso solo per una frazione di dell’annualità di riferimento, la Relazione sulla Gestione dell’Esercizio Finanziario 2025 contiene ed anticipa le soluzioni individuate per interpretare al meglio le istanze di un distretto territoriale economicamente fragile, le cui potenzialità, tuttavia, promettono scenari luminosi. Approvato, nella stessa Seduta, lo schema di Regolamento, in un’ottica di semplificazione e di razionalizzazione di processi e procedure.

Più volte, infatti, nel corso dei lavori assembleari, è stata evocata la “dimensione grecanica”, proprio per identificare l’ambito privilegiato in cui opera il GAL, e in cui iscrivere la crescita e il progresso locale.

“In questa prospettiva – dichiara Bombino – il GAL può rappresentare l’elemento coordinatore e propulsore di azioni e di iniziative politiche di ben più vasta estensione e portata, svolgendo un ruolo attivo per lo sviluppo socio-economico”.

Bilancio approvato e responsabilità del territorio

“L’unanime approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea dei Soci – continua il Presidente – è un chiaro segno di fiducia nei confronti di questo Consiglio di Amministrazione, ma, al contempo, è la consegna di una responsabilità massima, che suggerisce l’urgente avvio di azioni ed iniziative rimaste a lungo soffocate. Intanto, è necessario il rafforzamento di un processo di coscientizzazione di tutti gli Attori del territorio intorno all’elemento chiave dello sviluppo sostenibile, della conservazione del patrimonio naturale e culturale e della biodiversità legata anche alle produzioni identitarie; poi – ribadisce Bombino – occorre dimostrare, con esempi e buone pratiche, la possibilità di sviluppare modalità innovative e creative di sostegno alle Aziende, basate sulla specificità dei luoghi, sulla identità delle risorse locali e sulla consapevolezza di operare intorno e dentro ad un Progetto Culturale e Politico condiviso e unitario, che coinvolga, a tutti i livelli, la trama dei Soggetti Pubblici e Privati che concorrono al progresso della Comunità”.

Semplificazione e nuova programmazione

D’altra parte, è stato ribadito anche come sia fondamentale “semplificare” le procedure e gli adempimenti per l’accesso ai finanziamenti a carico delle piccole Aziende, già gravate da appesantimenti burocratici sproporzionati rispetto alla esiguità delle risorse in campo.

I segnali che tracciano il nuovo corso del GAL appaiono chiari e inequivocabili, e la Nuova Programmazione ha già registrato diverse manifestazioni di interesse per la sottoscrizione di quote associative da parte di nuovi Soggetti Privati che intendono entrare nell’Agenzia di Sviluppo dell’Area Grecanica.

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I Componenti del Consiglio di Amministrazione, in conclusione dei lavori, hanno ribadito come il bilancio appena approvato “rappresenti lo strumento attraverso cui inverare gli obiettivi, le traiettorie programmatiche e gli auspici che sono stati enunciati, all’interno di una visione al servizio del territorio. Siamo certi, concludono i Consiglieri, che, a breve, ormai vinte le difficoltà iniziali, potremo elevare lo sguardo e l’attenzione su un territorio che merita le migliori energie e opportunità“.