Reggio, Fratelli d’Italia: Giuseppe Bilardi eletto capogruppo all’unanimità

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Reggio Calabria comunica di aver eletto all’unanimità Giuseppe Bilardi quale capogruppo per la nuova consiliatura.

L’elezione rappresenta il primo atto di un percorso che vede Fratelli d’Italia presentarsi con un gruppo compatto, coeso e determinato, pronto a svolgere il proprio ruolo con responsabilità, lealtà e profondo senso delle istituzioni.

Sostegno totale al sindaco Cannizzaro e all’assessore Marino

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia saranno al fianco del Sindaco Francesco Cannizzaro, sostenendone con convinzione l’azione amministrativa e contribuendo alla piena attuazione del programma di governo scelto dai cittadini. Allo stesso modo, il gruppo garantirà il massimo sostegno all’assessore di Fratelli d’Italia Demetrio Marino, chiamato a guidare deleghe strategiche e particolarmente complesse per il futuro della città.

Consapevoli della responsabilità affidata dagli elettori, lavoreremo con serietà, competenza e spirito di squadra per dare risposte concrete alle tante problematiche che da anni attendono una soluzione. Il nostro impegno sarà quello di affiancare con lealtà il Sindaco, la Giunta e l’intera maggioranza, mettendo sempre al centro gli interessi della comunità reggina.

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L’elezione di Giuseppe Bilardi a capogruppo rappresenta un segnale di unità e compattezza. Fratelli d’Italia affronta questa nuova legislatura con l’obiettivo di contribuire, con responsabilità e concretezza, al rilancio di Reggio Calabria, nella convinzione che solo attraverso un lavoro condiviso e un profondo senso delle istituzioni sarà possibile restituire ai cittadini una città più efficiente, moderna e capace di rispondere alle loro esigenze.