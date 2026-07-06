Reggio, l’annuncio di Cannizzaro: ‘Differimento del Consiglio comunale aperto’
Il sindaco Francesco Cannizzaro posticipa l'inizio del Consiglio comunale aperto all'Arena dello Stretto a causa della conferenza con il ministro Tajani
06 Luglio 2026 - 08:08 | Comunicato Stampa
“Si comunica che oggi, in considerazione della conferenza stampa con il Ministro degli Esteri, on. Antonio Tajani, in programma alle ore 17 presso Palazzo Alvaro e, soprattutto, delle elevate temperature previste, il Sindaco di Reggio Calabria, on. Francesco Cannizzaro, ha disposto il DIFFERIMENTO DI 45 MINUTI dell’inizio dei lavori del Consiglio comunale aperto, che si terrà presso l’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’”.
Queste le parole del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, nella nota inviata agli organi di stampa.
Il nuovo orario del Consiglio comunale
“Pertanto, la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale avrà INIZIO ALLE ORE 19:15, in luogo dell’orario precedentemente previsto (18:30)”.
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