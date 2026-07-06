Calciomercato: alla Vibonese arrivano cinque Under. Il comunicato

Nuova proprietà e una vera rivoluzione nella costruzione dell'organico

Il comunicato ufficiale del club: “L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di cinque calciatori, che in un colpo solo danno corpo e sostanza alla struttura giovane della rosa a disposizione dell’allenatore Marra. Cristian Squillante (2007) – difensore, arriva dal Benevento, dove ha completato il percorso nel settore giovanile giallorosso. Vincenzo D’Onofrio (2008) – difensore cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, nell’ultima stagione al Potenza. Salvatore Malafronte (2008) – centrocampista esterno, formato nel vivaio della Juve Stabia, nell’ultima annata alla Scafatese”.

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Rioko Imar Simpson Bitata (2007) – attaccante esterno ambidestro, spagnolo, cresciuto nel Deportivo Manacor, lo scorso anno alla Vigor Lamezia. Mattia Lanza (2008) – attaccante, cresciuto nel settore giovanile della SPAL, nell’ultima stagione al CastrumFavara. Un vero e proprio blitz di mercato, tutto in quota Under, con cui la Vibonese si assicura un pacchetto di giovani di qualità e prospettiva, frutto del lavoro condotto in stretta collaborazione tra mister Marra e Ds Maglia. Benvenuti a Vibo, ragazzi”.