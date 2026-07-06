Classifica governatori Sole 24 Ore: Occhiuto primo tra i presidenti del Sud

Occhiuto cresce di due punti ottenendo il 60% dei consensi e conquistando il quarto posto nazionale nella classifica del Governance Poll 2026

È stata pubblicata l’edizione 2026 del Governance Poll, lo storico censimento annuale realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore che misura l’indice di gradimento dei presidenti di Regione a elezione diretta. I dati di quest’anno ridisegnano parzialmente la vetta della classifica, ma confermano la tenuta dei leader storici del panorama politico nazionale.

Il podio nazionale e il debutto di Decaro

Il trasloco alla guida della Regione Puglia premia Antonio Decaro che, al suo debutto da governatore, conquista la medaglia d’oro con il 66% dei consensi. Un primato che Decaro aveva già raggiunto ben sei volte nei suoi dieci anni da sindaco di Bari.

Il resto del podio rimane saldamente in mano al Nord-Est : al secondo posto si piazza il veneto Alberto Stefani con il 65% (raccogliendo l’eredità plebiscitaria di Luca Zaia) , seguito al terzo posto dal presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al 64,2%. Ottima anche la performance di Attilio Fontana in Lombardia, sesto con il 57% e protagonista della maggiore crescita annuale (+5 punti rispetto al 2025). La classifica è chiusa dall’ex aequo all’ultimo posto tra Francesco Roberti (Molise) e Francesco Rocca (Lazio), entrambi fermi al 42%.

Roberto Occhiuto è l’eccezione del Mezzogiorno: quarto in Italia

In un quadro generale che vede il Mezzogiorno d’Italia concentrato prevalentemente nelle parti medio-basse della graduatoria , il presidente della Regione Calabria e vicesegretario di Forza Italia, Roberto Occhiuto, si conferma la vera e propria eccezione meridionale.

Leggi anche

Occhiuto conquista un prestigioso quarto posto assoluto a livello nazionale, posizionandosi in condivisione perfetta con il governatore del Piemonte Alberto Cirio. Il presidente della Giunta calabrese ottiene un rotondo 60% di gradimento da parte dei suoi cittadini, un dato di assoluto rilievo che mette in luce due elementi di crescita fondamentali: