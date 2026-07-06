Scilla, FI: ‘Dispenser di sacchetti nelle stazioni e pugno duro contro chi sporca le spiagge’
Chiesto dal gruppo consiliare un pacchetto di misure concrete che unisce la sensibilizzazione al rigore per salvare il litorale di Scilla
06 Luglio 2026 - 08:26 | Comunicato Stampa
Un pacchetto di misure concrete che unisce la sensibilizzazione al rigore per salvare il litorale di Scilla e Favazzina dai rifiuti abbandonati dai bagnanti pendolari. È questo l’obiettivo della formale istanza trasmessa via PEC al Comune di Scilla da parte dei consiglieri comunali di minoranza del gruppo Forza Italia, Carmen Santagati e Giuseppe Mangeruca.
Rifiuti abbandonati sulle spiagge
L’iniziativa parte da una constatazione logistica: con il recente potenziamento delle corse estive di Trenitalia, migliaia di bagnanti raggiungono ogni giorno le spiagge scillesi e della frazione di Favazzina.
Tuttavia, al termine delle giornate di balneazione, si registrano spesso inaccettabili fenomeni di abbandono di plastiche, lattine e imballaggi direttamente sull’arenile.Per fronteggiare il problema in modo immediato, i consiglieri Santagati e Mangeruca hanno chiesto l’installazione urgente di appositi dispenser (erogatori) pubblici di sacchetti per la spazzatura posizionati nei punti di snodo strategici, ovvero presso le Stazioni Ferroviarie di Scilla e di Favazzina.
L’idea è spingere il bagnante a dotarsi del sacchetto appena sceso dal treno, accompagnando l’erogatore con cartelli informativi bilingue.
Ordinanza sindacale e multe
La proposta di Forza Italia, tuttavia, non si limita alla sola prevenzione. I consiglieri hanno infatti chiesto formalmente al Sindaco l’adozione e l’emissione di una specifica Ordinanza Sindacale contingibile e urgente. L’atto dovrà vietare tassativamente l’abbandono di ogni tipo di rifiuto sulle spiagge comunali, rendendo la condotta severamente sanzionabile dalla Polizia Locale con multe pecuniarie per i trasgressori.
“Riteniamo che il connubio tra una forte campagna di sensibilizzazione e un chiaro regime sanzionatorio – spiegano Carmen Santagati e Giuseppe Mangeruca – sia l’unica strada percorribile per tutelare l’igiene pubblica, salvaguardare il nostro splendido mare e offrire all’esterno l’immagine di una comunità efficiente e civile. Scilla, Chianalea e Favazzina non possono essere ostaggio dell’inciviltà”.
Carmen Santagati
Giuseppe Mangeruca
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