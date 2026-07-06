Scilla, FI: ‘Dispenser di sacchetti nelle stazioni e pugno duro contro chi sporca le spiagge’

Un pacchetto di misure concrete che unisce la sensibilizzazione al rigore per salvare il litorale di Scilla e Favazzina dai rifiuti abbandonati dai bagnanti pendolari. È questo l’obiettivo della formale istanza trasmessa via PEC al Comune di Scilla da parte dei consiglieri comunali di minoranza del gruppo Forza Italia, Carmen Santagati e Giuseppe Mangeruca.

Rifiuti abbandonati sulle spiagge

L’iniziativa parte da una constatazione logistica: con il recente potenziamento delle corse estive di Trenitalia, migliaia di bagnanti raggiungono ogni giorno le spiagge scillesi e della frazione di Favazzina.

Tuttavia, al termine delle giornate di balneazione, si registrano spesso inaccettabili fenomeni di abbandono di plastiche, lattine e imballaggi direttamente sull’arenile.Per fronteggiare il problema in modo immediato, i consiglieri Santagati e Mangeruca hanno chiesto l’installazione urgente di appositi dispenser (erogatori) pubblici di sacchetti per la spazzatura posizionati nei punti di snodo strategici, ovvero presso le Stazioni Ferroviarie di Scilla e di Favazzina.

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L’idea è spingere il bagnante a dotarsi del sacchetto appena sceso dal treno, accompagnando l’erogatore con cartelli informativi bilingue.

Ordinanza sindacale e multe

La proposta di Forza Italia, tuttavia, non si limita alla sola prevenzione. I consiglieri hanno infatti chiesto formalmente al Sindaco l’adozione e l’emissione di una specifica Ordinanza Sindacale contingibile e urgente. L’atto dovrà vietare tassativamente l’abbandono di ogni tipo di rifiuto sulle spiagge comunali, rendendo la condotta severamente sanzionabile dalla Polizia Locale con multe pecuniarie per i trasgressori.

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“Riteniamo che il connubio tra una forte campagna di sensibilizzazione e un chiaro regime sanzionatorio – spiegano Carmen Santagati e Giuseppe Mangeruca – sia l’unica strada percorribile per tutelare l’igiene pubblica, salvaguardare il nostro splendido mare e offrire all’esterno l’immagine di una comunità efficiente e civile. Scilla, Chianalea e Favazzina non possono essere ostaggio dell’inciviltà”.