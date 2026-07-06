Spiaggia nel degrado a Lazzaro, la denuncia di un lettore: ‘Discarica a cielo aperto’

A Lazzaro, nel territorio di Motta San Giovanni, arriva la denuncia di un cittadino reggino sulla situazione della spiaggia pubblica sotto il “Villaggio Magna Grecia”.

Il lettore segnala condizioni di forte degrado, parlando di problemi igienico-sanitari e di mancati interventi, nonostante le comunicazioni inviate agli enti competenti.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota del dott. Antonino Tripodi:

“Vi scrivo per denunciare pubblicamente una situazione di un degrado e menefreghismo istituzionale inaccettabile nella spiaggia pubblica sottostante al “Villaggio Magna Grecia” in zona Lazzaro (Motta San Giovanni). Sono un cittadino reggino che per motivi di lavoro vive a Roma, ma che ogni estate, orgogliosamente, porta la propria famiglia e i propri figli in vacanza nella nostra terra.

Quest’anno, purtroppo, lo spettacolo che ci siamo trovati davanti è indegno di un paese civile.

Il tratto di spiaggia libera è diventato una vera e propria discarica a cielo aperto e una lettiera per gatti randagi.

La sabbia è letteralmente tappezzata di escrementi, con miasmi insopportabili e un rischio igienico-sanitario altissimo, in particolar modo per i più piccoli. Ho due figli di 8 e 3 anni che non possono avvicinarsi all’acqua per il concreto rischio di contrarre infezioni come la toxoplasmosi.

La cosa più grave è il muro di gomma delle istituzioni.

Ho inviato ripetute diffide via PEC al Comune di Motta San Giovanni e all’ASP. Ho contattato i NAS e la Guardia Costiera (che ha confermato che l’obbligo di pulizia spetta al Comune). Il risultato? Il nulla assoluto. Il Comune, semplicemente, volta la testa dall’altra parte, ignorando il pericolo per la salute pubblica e distruggendo l’immagine turistica del nostro litorale. Ho già provveduto a inoltrare un esposto formale al Prefetto per omissione di atti d’ufficio”.