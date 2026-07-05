Reggio, alla Biblioteca ‘De Nava’ la conferenza sul patrimonio archeologico comunale

Dall’Ipogeo di Piazza Italia alle Mura greche: con il Centro Internazionale Scrittori della Calabria un viaggio nella Reggio più antica, tra memoria, tutela e patrimonio culturale



Martedì 7 luglio 2026, alle ore 17:00, presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS e la Biblioteca “P. De Nava” con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, promuove la conferenza “Conoscere, conservare e valorizzare: il patrimonio culturale del Comune di Reggio Calabria. Il ruolo dell’Amministrazione comunale nella tutela, gestione e promozione del patrimonio culturale cittadino“.

Dopo i saluti delle autorità, relazionerà Daniela Neri, Funzionario Architetto di elevata qualificazione del Settore Cultura e Responsabile della Biblioteca “P. De Nava”. La relatrice, esperta e studiosa del patrimonio culturale del Comune di Reggio Calabria, con il supporto di slides, illustrerà la storia della nostra terra e i numerosi siti archeologici della città.

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Le Mura greche, blocchi di arenaria affacciati sullo Stretto, baluardo dell’antica Rhegion. Le Terme romane sul lungomare della città, l’Aria Sacra di Griso Laboccetta dedicato a Demetra e Persefone, luogo di devozione e scrigno di terrecotte evotive.





