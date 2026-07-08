Reggio, alla spiaggia di Bolano la posa del nuovo ‘Polpetto Mangiaplastica’
Dall'associazione ambientale Deep Seas, in collaborazione con il Circolo Legambiente Reggio, un raccoglitore dedicato ai rifiuti in plastica
08 Luglio 2026 - 16:51 | Comunicato Stampa
Sabato 11 luglio 2026, alle ore 17:30, presso la Spiaggia di Bolano – Bella Beach (Lido Stazione E1), l’associazione ambientale Deep Seas, in collaborazione con il Circolo Legambiente Reggio Calabria “Città dello Stretto” e con l’ospitalità della Stazione E1 Bella Beach, procederà alla posa di un nuovo “Polpetto Mangiaplastica”: un raccoglitore dedicato ai rifiuti in plastica, pensato per intercettare parte dell’inquinamento che ogni anno raggiunge il mare a partire dalle nostre spiagge.
Il “Polpetto Mangiaplastica” è più di un semplice contenitore per la raccolta differenziata: è un simbolo, un piccolo guardiano che invita bagnanti e visitatori a un gesto quotidiano di responsabilità verso l’ambiente marino. La sua installazione si inserisce nel percorso di educazione e sensibilizzazione ambientale che Deep Seas porta avanti dal 2017 a tutela dell’ecosistema dello Stretto di Messina, tra ricerca scientifica, attività didattiche e iniziative di cittadinanza attiva.
“Ogni gesto semplice può avere un impatto concreto – dichiara Silvia Santoli, Presidente di Deep Seas. Con il Polpetto Mangiaplastica vogliamo rendere visibile e accessibile a tutti la possibilità di proteggere il nostro mare: basta un piccolo passo, ripetuto insieme, per fare la differenza. Ringraziamo Legambiente Reggio Calabria per aver condiviso con noi questo percorso e la Stazione E1 Bella Beach per averci accolti con grande disponibilità”.
L’iniziativa è aperta alla cittadinanza: Deep Seas invita famiglie, bambini e appassionati del mare a partecipare all’evento e a portare con sé chiunque abbia a cuore la salute del nostro ecosistema marino.
Chi è Deep Seas
A.S.D. Deep Seas è un’associazione ambientale fondata nel 2017 a Reggio Calabria, impegnata nella ricerca, nell’educazione e nella protezione dell’ecosistema dello Stretto di Messina. Tra i suoi principali risultati: la vittoria dell’Ocean Hackathon 2020, la co-fondazione del Comitato AMP Costa Viola e l’aggiudicazione di un bando regionale POR con la Città Metropolitana di Reggio Calabria.
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