Accusa di scambio elettorale, assolto l’ex sindaco Ciccone
Grande soddisfazione dei legali Maiello e Gattuso: “Una vita sospesa, oggi affermata l’innocenza di una persona per bene”
08 Luglio 2026 - 17:08 | di Redazione
Il Prof. Vincenzo Maiello e l’Avv. Maria Gattuso esprimono grande soddisfazione per «l’assoluzione del loro assistito, l’ex sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone, accusato di scambio politico elettorale ed assolto oggi dal Tribunale di Reggio Calabria perché il fatto non sussiste.
Quattro anni di processo, una vita sospesa, un lavoro imponente per affermare l’innocenza di un grande amministratore e di una persona per bene».
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