Reggio, riprende il programma di eventi culturali estivi all’Area archeologica Griso Laboccetta

Il tradizionale programma di eventi culturali estivi all’Area archeologica Griso Laboccetta riprende il 14 luglio alle 18,30 con la presentazione del libro di Gaetano Surace e Antonio marino “Un viaggio tra le stanghe della Vara con Maria Ausiliatrice”.

Prosegue il 17 luglio alle ore 19,00 con la performance musicale MIB (Make It Better).

Gli eventi estivi all’Area archeologica Griso Laboccetta

Il 23 luglio dalle ore 18,30 Laboratorio di creazione teatrale “Alla ricerca di Persefone” condotto da Irene Polimeni.

Il 26 e il 31 luglio Concerti al Parco a cura di Antonio Barresi (chitarra) e Antonio Nicolaci (flauto).

Prosegue fino al 3 agosto la Mostra fotografica (Apertura dal martedì al sabato 18,30-20,30 o per appuntamento gruppi), una sezione del Progetto “Ulteriore”, piattaforma culturale dedicata alla fotografia, alle arti visive e alla comunicazione contemporanea. Sedi della rete espositiva nel centro storico di Reggio,a Locri e in altre cittadine e borghi della città metropolitana.

Il progetto “Ulteriore” e la direzione artistica

Direzione e coordinamento di Teodora Malavenda, curatrice, editrice e consulente creativa. Dal 2018 al 2025 Photo Editor presso WE World Energy, una rivista di cultura, energia e geopolitica pubblicata da ENI. Oltre all’attività di consulenza, ha maturato una solida esperienza nel settore dell’insegnamento, curando workshop, masterclass e programmi di mentoring incentrati sul montaggio visivo e sullo sviluppo di

un’identità autoriale. È fondatrice di Ulteriore. Responsabile Mostre è Adele Sergi, Comunicazione Giorgia Foti.

La Mostra Fotografica The Classroom di Hicham Benohoud, Artista fotografo nato a Marrakech ma vive in Francia. Dal 1998 in poi ha esposto in Francia, in particolare al Centre Georges Pompidou, al Grand Palais, al Musée des Arts Décoratifs e al Palais de Tokyo di Parigi.Ha inoltre esposto alla Hayward Gallery di Londra, al Museum Kunst Palast di Düsseldorf, al Palais des Beaux-Arts di Bruxelles, al Mori Museum di Tokyo, all’Aperture Foundation di New York, alla Maison Européenne de la Photographie, alla Tate Modern di Londra, ecc. Ha partecipato a numerose Biennali e Fiere Internazionali.

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È stato il vincitore del Photo Service di Arles e del premio “Visa for Creation” assegnato da Cultures France.