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Porto di Gioia Tauro, verso l’asse intermodale Abruzzo-Calabria

"Il porto di Gioia Tauro si conferma hub strategico intermodale del centro-sud d'Italia al centro del Mediterraneo per l'accesso ai mercati globali" la nota

08 Luglio 2026 - 18:10 | Comunicato Stampa

porto gioia tauro asse abbruzzo calabria ()

Si è svolto oggi, presso l’interporto D’Abruzzo di Manoppello (PE), un cruciale tavolo istituzionale e operativo tra il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, accompagnato dai tecnici dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, e l’Amministratore Delegato dell’infrastruttura abruzzese, Mosè Renzi, e un gruppo di esperti del settore della logistica e dell’intermodalità.

Il collegamento ferroviario tra Abruzzo e Calabria

Al centro del vertice, la definizione di un progetto strategico volto all’attivazione di un collegamento ferroviario diretto tra l’Abruzzo e la Calabria. L’infrastruttura consentirà di instradare la produzione manifatturiera abruzzese verso lo scalo portuale di Gioia Tauro o di ricevere approvvigionamenti di materie prime e semilavorati, consolidando ulteriormente il ruolo di Gioia Tauro quale hub logistico intermodale di riferimento del Centro-Sud d’Italia nel Mediterraneo, capace di connettere il tessuto produttivo alle grandi direttrici del commercio mondiale. A sua volta, il terminal a servizio dell’infrastruttura logistica Abruzzese fungerà da porta di accesso o di rilancio, dei flussi di traffico della supply-chain intermodale marittima.

porto gioia tauro asse abbruzzo calabria ()

L’incontro odierno fa seguito alla visita istituzionale compiuta, preso il porto di Gioia Tauro, dai vertici dell’Interporto abruzzese lo scorso mese di aprile. L’iniziativa punta a stabilire una connessione diretta con il principale scalo di transhipment d’Italia. Grazie alle sue banchine di ultima generazione e al potenziamento della rete ferroviaria retroportuale, Gioia Tauro garantisce alle imprese del Mezzogiorno l’accesso immediato alle grandi rotte commerciali ultra-oceaniche, che collegano i mercati globali lungo l’asse Est-Ovest, abbattendo i tempi di transito e migliorando la competitività dell’export italiano.

L’intermodalità ferroviaria-marittima dello scalo calabrese

Questo nuovo progetto si inserisce in un più ampio e consolidato percorso di sviluppo dell’intermodalità ferroviaria-marittima dello scalo calabrese, che conta già due collegamenti giornalieri dall’Interporto di Nola e dall’Interporto di Bologna avviati nel 2025, a cui si è aggiunta la recente attivazione di un nuovo collegamento ferroviario tra Bari e Gioia Tauro.

L’avvio di questa sinergia traccia una rotta decisiva per l’efficienza dei trasporti industriali, integrando la rete retroportuale del Medio Adriatico con i grandi flussi marittimi internazionali attraverso il porto di Gioia Tauro, che dimostra la sua capacità di agire come catalizzatore economico per l’intero sistema produttivo del Centro-Sud Italia.

Le dichiarazioni di Paolo Piacenza e Mosè Renzi

Con viva soddisfazione per il percorso intrapreso, che è parte integrante della complessiva politica di ulteriore sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale hub intermodale del Centro-Sud d’Italia, il Presidente dell’AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, ha dichiarato:

“Questo incontro rappresenta un passo fondamentale per il sistema logistico nazionale. Il percorso volto all’avvio del collegamento ferroviario diretto tra l’Abruzzo e la Calabria conferma la posizione strategica di Gioia Tauro quale hub intermodale di riferimento per l’intero Mezzogiorno. Il nostro scalo non è più solo un punto di transito per il transhipment marittimo, ma si afferma come una vera e propria piattaforma logistica integrata e la principale porta d’accesso dell’Italia nel mercato globale. Siamo in grado di offrire alle imprese del Centro-Sud una connettività rapida, efficiente e sostenibile con le principali rotte oceaniche, valorizzando la centralità del Mezzogiorno nell’economia del Mediterraneo”.

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Il CEO Renzi, ringraziando il Presidente Piacenza per la visita, ha poi aggiunto:

“Quando il più importante porto del Mediterraneo riconosce il valore delle nostra imprese, delle competenze e dell’infrastruttura e dell’intero ecosistema economico del territorio, è un segnale di fiducia che rafforza la competitività della Regione Abruzzo e apre nuove opportunità di crescita per l’intero comparto produttivo”.

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