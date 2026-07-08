Reggina: chi resta, chi parte. I calciatori sotto contratto aspettano una chiamata

In casa Reggina il mercato non è ancora entrato nella fase operativa, almeno sul piano ufficiale. Prima delle scelte sui calciatori, infatti, servirà completare il quadro tecnico. La nuova società dovrà individuare l’allenatore a cui affidare la squadra per il quarto campionato consecutivo di Serie D, con un obiettivo che è anche superfluo dichiarare: vincere.

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Tra i calciatori attualmente sotto contratto ci sono: D. Girasole, R. Girasole, Porcino, Palumbo, Pellicanò, Fomete, Di Grazia, Macrì, Chirico e Verduci. Su di loro, oggi, si possono solo avanzare ipotesi. Età, rendimento della passata stagione e caratteristiche tecniche potrebbero incidere sulle valutazioni, ma la decisione finale spetterà alla società e soprattutto al nuovo allenatore.

Reggina, nessuna chiamata

Il punto è proprio questo. Ad oggi, secondo quanto raccolto, nessuno avrebbe ancora ricevuto una chiamata per conoscere in modo chiaro il proprio futuro. Una situazione di attesa comprensibile, anche perché eventuali richieste da altri club dovranno essere valutate in base alla posizione della Reggina. Chi rientrerà nel progetto resterà in amaranto. Chi invece non sarà considerato funzionale alla nuova idea tecnica dovrà guardarsi intorno.

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Laaribi, ipotesi ritorno

Tra i calciatori, invece, con il contratto già scaduto, resta da monitorare la posizione di Laaribi. Secondo indiscrezioni, il centrocampista potrebbe essere richiamato dalla Reggina. Il suo attaccamento alla maglia è noto. Così come la sua affidabilità per la categoria. Ma anche in questo caso si tratta soltanto di una possibilità. Nessuna certezza, nessuna decisione già presa. La nuova Reggina dovrà costruire una squadra pensata per vincere il campionato. E proprio per questo ogni valutazione verrà fatta con attenzione.