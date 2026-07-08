Reggina: il primo comunicato ufficiale, dovrebbe riguardare l’iscrizione

Il primo comunicato ufficiale della Reggina nuovo corso potrebbe arrivare dalla burocrazia. Non dal mercato, non dall’allenatore, non dal direttore sportivo. Ma dalla domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie D.

La finestra per la presentazione delle domande si chiude il 10 luglio. Un passaggio che, in teoria, dovrebbe rientrare nella normale amministrazione di ogni società. Negli ultimi anni, però, anche l’iscrizione al campionato è diventata una notizia. Soprattutto per quei club che hanno vissuto stagioni complicate, cambi societari o ripartenze.

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Per la Reggina si tratta del primo vero atto formale dopo il cambio di proprietà. La squadra amaranto si prepara a disputare il quarto campionato consecutivo in Serie D, con l’obiettivo dichiarato di tornare tra i professionisti. Una volta chiusa la pratica iscrizione, l’attenzione si sposterà sulle prime ufficializzazioni tecniche. La prima dovrebbe riguardare Giancarlo Romairone, destinato a ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Subito dopo toccherà alla panchina. La scelta sembra ormai ristretta a due profili: Marco Marchionni e Ciro Ginestra.

Marchionni è reduce dall’esperienza con il Ravenna. Ginestra, invece, è un nome conosciuto da Claudio Lotito e dal direttore sportivo Angelo Fabiani per i trascorsi comuni alla Salernitana. La decisione dovrebbe maturare nella serata di oggi o al massimo domani. Per la comunicazione ufficiale, invece, non ci sono ancora certezze. Ma questo, ormai, è inutile anche aggiungerlo.