Reggina: è corsa a due per la panchina. La decisione arriverà a breve

La scelta si restringe. Dopo il lungo elenco che ha visto dentro tanti allenatori, la Reggina sembra aver circoscritto a due profili la corsa per la panchina. Claudio Lotito deciderà a breve a chi affidare la guida tecnica della squadra nella stagione che dovrà avere un solo obiettivo: riportare la Reggina tra i professionisti.

I nomi in questo momento sono quelli di Marco Marchionni e Ciro Ginestra. Marchionni è reduce dall’esperienza con il Ravenna, squadra guidata prima in Serie D e protagonista di un percorso importante. Il club romagnolo è stato poi ripescato, anche grazie alla vittoria della Coppa Italia Dilettanti e al successo nella finale playoff. In serie C è stato invece esonerato con la squadra al secondo posto.

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Diverso il discorso per Ginestra, allenatore altrettanto apprezzato e già conosciuto da Claudio Lotito e dal direttore sportivo Angelo Fabiani. L’ex attaccante ha avuto un passato alla Salernitana prima da calciatore e poi da tecnico del settore giovanile. Un dettaglio non secondario, perché la conoscenza diretta può pesare nella scelta finale.

Ultimi confronti, decisione attesa a breve

Si va verso l’ultimo giro di confronti. La decisione definitiva dovrebbe arrivare entro questa settimana. La Reggina ha bisogno di accelerare. Dopo la scelta del direttore sportivo (Romairone), il passaggio successivo riguarda proprio l’allenatore. Solo dopo sarà possibile entrare con maggiore decisione nella costruzione dell’organico e nella programmazione del ritiro.

Sul fronte conferenza stampa di presentazione a Reggio Calabria, invece, continuano a circolare voci discordanti. Al momento l’ipotesi più probabile porta ai primi giorni della prossima settimana. La Reggina è ripartita con una nuova proprietà, adesso i tifosi attendono di conoscere quali siano le prime scelte operative. E la panchina è il primo vero snodo.