Calciomercato: il Bari guarda con grande attenzione in casa Reggina per due giovani

Il Bari pensa già alla ripartenza. Dopo la retrocessione in Serie C, il club biancorosso vuole costruire una squadra in grado di puntare subito al ritorno in categoria superiore. Saltata la pista Castori, la società pugliese ha deciso di affidare la panchina a Massimo Rastelli, che torna così in pista dopo quasi tre anni di inattività. La sua ultima esperienza era stata alla guida dell’Avellino.

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Il mercato è ancora nella sua fase iniziale. È il momento dei primi contatti, delle valutazioni e dei sondaggi, prima che eventuali interessamenti possano trasformarsi in vere trattative. Secondo indiscrezioni, il Bari avrebbe messo nel mirino anche due giovani della Reggina, reduci da una buona stagione nell’ultimo campionato di Serie D.

Di Rosario Girasole si è già detto nei giorni scorsi. Il difensore classe 2006 ha attirato l’attenzione di diversi club dopo un campionato giocato con personalità e continuità. Ma non sarebbe l’unico profilo amaranto seguito dalla società biancorossa. Il club pugliese avrebbe infatti messo gli occhi anche su Macrì, giovane centrocampista della Reggina. Un altro elemento che, nonostante la stagione complessa degli amaranto, è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio e a mostrare qualità interessanti.

Siamo ancora nella fase dei sondaggi. Non risultano, al momento, sviluppi definitivi. Va però ricordato che sia Rosario Girasole che Macrì sono ancora sotto contratto con la società amaranto. Un dettaglio non secondario, soprattutto in una fase in cui anche la Reggina dovrà definire il proprio progetto tecnico e capire quali calciatori rientreranno nei piani della nuova gestione.

Il Bari osserva. La Reggina valuta. Il mercato, di fatto, è appena cominciato.