Domotek Volley, la parola al nuovo innesto: Riccardo Iervolino si presenta ai tifosi amaranto

Un volto nuovo, ma non troppo, per i tifosi della Domotek Volley. Riccardo Iervolino, schiacciatore classe 2003, è il nuovo innesto della squadra amaranto per la stagione di Serie A2, e si presenta alla piazza con le idee chiare e tanta voglia di fare bene. Per molti appassionati, il suo nome non è certo nuovo: lo scorso anno è stato il protagonista di un “testa a testa pazzesco” durante la stagione regolare con la maglia della sua ex squadra, proprio contro la Domotek.

Iervolino ha raccontato le sensazioni di queste settimane: L’estate del giocatore è tutt’altro che di riposo, tra impegni pallavolistici di rilievo. “È stata fin da subito piena di impegni e continuerà a esserlo fino all’inizio della preparazione. Il beach volley? Fa parte della mia carriera e mi aiuta molto a rendere bene nella pallavolo“.

Ma perché proprio la maglia amaranto? La risposta è arrivata senza esitazione: “Entrambi gli anni, quando ho incontrato Reggio Calabria in A3, mi è piaciuto molto l’ambiente. La Domotek è una società molto seria, che gioca in un palazzetto bellissimo, in una città fantastica. Quando ho saputo che c’era la possibilità di venire, non ci ho messo troppo ad accettare“.

Il salto di categoria è un tema centrale per il giovane atleta, che ha già assaporato il livello cadetto in carriera (esordio a soli 15 anni con la maglia della sua Brescia). Secondo Iervolino, le differenze sono sostanziali: “La Serie A2 rispetto alla A3 è un campionato molto più impegnativo, con squadre più forti. Il livello si alza sotto tutti i fondamentali, soprattutto per la possibilità di avere più stranieri in squadra. Non vedo l’ora di confrontarmi con tutti gli altri atleti“.

Lo schiacciatore amaranto ha speso parole importanti per il gruppo che sta nascendo attorno a lui. “Conosco meglio i ragazzi confermati, con cui ho giocato contro; sono giocatori di altissimo livello con esperienza. I nuovi stranieri? Li sto vedendo in VNL, sono grandissimi giocatori. Sono carico, non vedo l’ora di incontrarli“.

Sul rapporto con il tecnico Polimeni, Iervolino ha rivelato: “Ci siamo sentiti un paio di volte per darmi il benvenuto e annunciarmi come sarà la squadra. Mi sono sentito accolto subito“.

Come descriversi ai nuovi tifosi? Il classe 2003 non ha dubbi: “Io penso di essere un giocatore carismatico, con tanta fame. Spero di esprimerla sul campo e che si veda anche da fuori“.

Un carattere che si sposa perfettamente con le ambizioni di una piazza che, dopo il triplete dello scorso anno, si appresta ad affrontare la A2 con entusiasmo. Alla domanda se avesse pronosticato il dominio della Domotek nella scorsa stagione, Iervolino ammette: “Incontrandola ai play-off, ho visto subito una squadra forte e ben strutturata. Andando avanti, li vedevo come i favoriti per tutte le coppe. Infatti, posso solo rinnovare complimenti per la grandissima stagione“.