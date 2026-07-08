Ultimo a Reggio, via alla vendita dei biglietti: le info

I fan di Ultimo possono iniziare il conto alla rovescia. I biglietti per il concerto del cantautore romano allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, in programma il 3 luglio 2027, saranno disponibili a breve.

Come riportato dal sito TicketOne.it, i tagliandi per la tappa reggina del tour di Ultimo, così come per le altre date già annunciate, potranno essere acquistati a partire dalle ore 14:00 di oggi, mercoledì 8 luglio.

Ultimo al Granillo, parte la corsa ai biglietti

La data di Reggio Calabria è una delle più attese del tour negli stadi 2027. Sulla scheda TicketOne dell’evento, il concerto è indicato per sabato 3 luglio 2027 alle ore 21:00, nella cornice dello Stadio Oreste Granillo.

Secondo quanto riportato, i biglietti saranno acquistabili online dalle 14:00 di oggi. Da lunedì 13 luglio, alle ore 11:00, è prevista anche la disponibilità negli altri punti vendita.

L’annuncio del concerto era arrivato direttamente dal sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, attraverso i social. Una comunicazione che ha subito acceso l’attesa in città e tra i fan calabresi dell’artista.

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L’annuncio di Cannizzaro e il ritorno dei grandi eventi

CityNow aveva raccontato l’anticipazione lanciata dal primo cittadino, che aveva parlato della volontà di riportare il Granillo al centro dei grandi appuntamenti musicali.

“Ho deciso di riaprire il Granillo di Reggio Calabria ai grandi eventi dopo oltre 20 anni”, aveva spiegato Cannizzaro, annunciando l’accordo per portare a Reggio uno dei nomi più importanti della musica italiana.

Ultimo arriva infatti da un risultato storico. Pochi giorni fa, a Tor Vergata, ha richiamato 250mila spettatori, firmando il nuovo record italiano per un concerto a pagamento.

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Il live del 3 luglio 2027 si prepara quindi a diventare uno degli eventi più importanti della prossima estate reggina. Per Reggio Calabria sarà anche un test significativo sul fronte dell’organizzazione, dell’accoglienza e della gestione dei grandi flussi di pubblico.