Ultimo a Reggio, Reset e Svolta: ‘Contatti avviati a marzo…’

“Siamo soddisfatti dell’annuncio del sindaco Francesco Cannizzaro che in un reel ha dato notizia della chiusura della trattativa per il prossimo concerto del cantante Ultimo allo Stadio Granillo di Reggio Calabria per il 3 luglio 2027. Siamo felici che si sia conclusa positivamente un’attività che era già stata avviata nel mese di marzo, con numerosi contatti tra rappresentanti dell’Amministrazione ed i promoters coinvolti nell’operazione, interlocuzioni operative e nelle settimane successive, ad aprile, alcuni sopralluoghi allo stadio Oreste Granillo, che grazie ai lavori di ammodernamento effettuati negli anni scorsi, su tribune, illuminazione e sicurezza, è pronto per ospitare i grandi eventi”.