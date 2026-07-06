La stagione sportiva 2026 ASC Calabria si conclude con il trionfo del Basket ASC

Dopo solo quattro anni dall’avvio del settore Basket ASC, guidato dal settore tecnico costituito dal Responsabile Basket ASC Reggio Calabria Giovanni Simone e dalla Responsabile Basket ASC Calabria Pia Basile, si assiste all’assoluta affermazione della pallacanestro del Comitato Calabrese per eccellenza.

Il lavoro certosino del settore tecnico, con un ampio background esperienziale in merito alla palla a spicchi, si è evinto già dalla prima edizione del Trofeo di pallacanestro ASC, allorquando, su iniziativa del comitato calabrese, l’Ente è riuscito a sottoscrivere una storica Convenzione tra ASC e la Federazione Italiana Pallacanestro.

Ma andando per ordine.

Conclusosi lo scorso 19 giugno presso il prestigioso impianto del Palacalafiore, fiore all’occhiello dello sport per la città, il quarto Campionato di Basket ASC, iniziato lo scorso febbraio, che ha visto la finalissima tra la Magic Basket, i Bolliti Misti? Si può fare con la vittoria della Magic Basket.

La classifica definitiva individua la Magic Basket (1°), i Bolliti Misti? Si può fare (2°), gli All Star (3°), i Tiger Gioia Tauro (4°), Basket Villa San Giovanni (5°) e Cittanova Basket (6°).

Al di là dell’agonismo e dei graditi ritorni di Gioia Tauro, di Villa San Giovanni e di Magic, degno di nota è il plauso nei confronti della Cittanova Basket che per la prima volta hanno gareggiato in un campionato di pallacanestro, scegliendo per l’appunto quello della ASC e che ha degnamente ricevuto il premio Fair Play per la determinazione, volontà e comportamento tenuto da tutto il Team e dalla dirigenza societaria, così come ha potuto assistere il pubblico durante il Campionato.

Così come per precedenti edizioni, anche in questo Campionato, l’atmosfera è stata caratterizzata da un sentimento diverso da quello prettamente agonistico, andando al di là della passione per la palla a spicchi, essendo un appuntamento annuale ispirato dai sentimenti nei confronti dell’indimenticabile amico Leo Iiriti e che quest’anno si è concluso con la premiazione direttamente a mani del Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini.

Ma la novità per eccellenza è stata l’organizzazione del primo Torneo “Giovani Promesse”, organizzato dalla Responsabile del settore Giovanile ASC, Enza Gaeta, in sinergia con il settore tecnico Basket ASC, che ha visto il suo epilogo al Palalumaka, lo scorso mercoledì, ove il Nuovo Basket Soccorso di Coach Longo ha innalzato al cielo la prima storica coppa.

Un torneo che ha visto confrontarsi i giovani campioni delle categorie Under 13, 14 e 15, conducendo ad una agguerritissima finale, dove i favoriti assoluti erano gli atleti della Snails, che dopo aver dominato il Torneo hanno dovuto soccombere dinanzi il Nuovo Basket Soccorso.

Ciò nonostante si è assistito ad una competizione di alto valore sportivo, terminato tra sorrisi ed abbracci fra tutti, impreziosito dalle mascotte Antonia ed Alessandro, figli degli instancabili Responsabili tecnici Giovanni Simone e Pia Basile e conclusosi con il Premio Fair Play assegnato a Nicola Laganà, a testimonianza del valore educativo dello sport.

Due Tornei, due successi dettati dalla passione per la palla a spicchi, che hanno scritto un’altra bellissima pagina di sport, targata anche questa volta ASC, rappresentando i suoi valori più alti che vanno al di là dell’agonismo.

Ciò è stato possibile grazie all’impegno della Responsabile del settore Giovanile ASC, Enza Gaeta ed all’apporto di tutti coloro che ne hanno permesso la realizzazione, in primis gli atleti delle squadre partecipanti che danno speranza nella ripresa dello sport in Calabria.

“Siamo gratificati dalla stagione appena trascorsa. Dopo una breve pausa ci metteremo a lavoro per organizzare la prossima stagione sportiva. Ci auguriamo di avere sempre più riscontri positivi”, afferma con soddisfazione Pia Basile.

Per informazioni sulle attività e sui Campionati visitare le pagine social “ASC Reggio Calabria”, “ASC Basket Reggio Calabria” oppure scrivere a ascbasketreggiocalabria@gmail.com.