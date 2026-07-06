Voto ai fuorisede, Falcomatà attacca la Lega: ‘Atteggiamento vergognoso e razzista’ – VIDEO

Voto ai fuorisede, è polemica, anche in Calabria. Il consigliere regionale Giuseppe Falcomatà interviene dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi attribuite alla Lega, contraria alla possibilità di consentire il voto a chi vive lontano dalla propria regione per motivi di studio o lavoro.

Falcomatà, attraverso un reel pubblicato nelle ultime ore spiega:

“Nei giorni scorsi alcuni partiti come la Lega Nord hanno dichiarato di essere contrari al voto ai fuorisede perché potrebbe alterare e inquinare il risultato finale. È il solito atteggiamento vergognoso da parte della Lega Nord, un atteggiamento razzista che non merita neanche di essere commentato, ma dal quale naturalmente prendiamo le distanze”.

Falcomatà: “Il voto ai fuorisede rende il risultato più vero”

Secondo l’ex sindaco di Reggio Calabria, garantire il voto ai cittadini lontani dalla propria terra non rappresenterebbe un rischio per la democrazia, ma al contrario un modo per renderla più completa.

“Io credo che invece garantire il voto ai fuorisede può dare un risultato finale più vero, più concreto, più autentico e più legittimo”.

Falcomatà lega il tema alla condizione di tanti calabresi costretti a vivere fuori regione.

“Lo dico da calabrese, nella consapevolezza che purtroppo molti dei nostri giovani, molti calabresi, si trovano fuori per motivi di studio e di lavoro”.

Da qui l’appello al Governo affinché raccolga le richieste arrivate anche da diverse associazioni impegnate sul tema.

“Un viaggio della democrazia”

Nel suo intervento, Falcomatà avanza anche una proposta rivolta alla Regione Calabria: sostenere economicamente il ritorno dei fuorisede in occasione delle prossime elezioni.

“Se la politica si dimostrerà ancora una volta miope, che sia la Regione Calabria, magari utilizzando il milione di euro che non può per fortuna utilizzare per i sottosegretari, a consentire ai fuorisede di avere il biglietto di ritorno pagato per poter votare. Sarebbe un vero e proprio viaggio della democrazia”.

Infine, Falcomatà rilancia anche il tema delle preferenze alle elezioni politiche.