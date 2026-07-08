Calciomercato: tanta concorrenza per uno degli obiettivi della Reggina

La Reggina guarda al mercato e continua a valutare profili utili per rinforzare l’organico. Tra i nomi accostati agli amaranto nei giorni scorsi c’è quello di Giuseppe Nicolao, terzino sinistro classe 1994, reduce dalla stagione con la maglia dell’Altamura in Serie C.

Un profilo esperto che potrebbe fare comodo per la corsia mancina. Ma la Reggina non è sola. Sul calciatore si sono mosse diverse società e la concorrenza, almeno in questa fase, appare piuttosto concreta.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, anche la Gelbison avrebbe messo nel mirino Nicolao, presentando una proposta al calciatore. Un passaggio che conferma come il terzino sia uno dei profili più seguiti in questa fase di mercato. Non solo Gelbison. Sul giocatore ci sarebbero anche la Triestina e soprattutto la Fidelis Andria, società che sta lavorando per costruire una squadra in grado di competere per la vittoria del campionato.

La Reggina osserva, valuta e prova a capire i margini dell’operazione. In questo momento, però, non si tratta di una pista libera. La presenza di più club interessati impone attenzione e tempi non troppo lunghi, ricordando che la società amaranto deve ancora ufficializzare il tecnico con questa corsa a due tra Marchionni e Ginestra.