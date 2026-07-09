Serie D: il Trapani presenta domanda di iscrizione, ma il campo…

Nella giornata di ieri abbiamo scritto delle domande di iscrizione presentate da due società a rischio come Siracusa e Gela. Giunge anche la comunicazione da parte del presidente del Trapani Valerio Antonini che, però, indica un nuovo stadio per la disputa delle partite:

“La mia Trapani Calcio, ancora una volta, è viva e in marcia. E così sarà fino a che sarò il Presidente. La società ha completato tutti i bonifici necessari per l’iscrizione al campionato di Serie D, quasi 500 Mila euro, perfezionando i due versamenti dovuti alla LND. Il campo indicato per l’iscrizione, e già formalmente accettato dalla LND, è quello di Castellammare del Golfo“.