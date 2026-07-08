Serie D: Siracusa, sospiro di sollievo dopo la paura. Anche il il Gela è ok

C’è stato fino all’ultimo il serio rischio di non iscriversi al prossimo campionato di serie D. Il Siracusa dopo la retrocessione ha incontrato parecchie difficoltà per stessa ammissione del presidente Ricci. Pericolo superato e documentazione presentata così come recita il comunicato pubblicato sulla pagina ufficiale del club: “Siracusa Calcio 1924 comunica di aver depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie D 2026/27, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste“.

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Il comunicato del Gela

“La società Gela Calcio comunica di aver completato tutte le operazioni necessarie all’iscrizione al Campionato di Serie D per la stagione 2026/2027.

La nuova proprietà, ha onorato gli impegni assunti: sono stati saldati tutti i debiti sportivi pregressi e sono state finalizzate le procedure richieste per la partecipazione al campionato.

La documentazione prevista è stata predisposta e trasmessa nei termini, a garanzia della piena regolarità della posizione societaria.

È un passaggio che riporta ordine e chiarezza, e che consegna alla città un club pronto a ripartire su basi solide. Il Gela riparte dai propri tifosi e dalla propria gente, con la volontà di costruire con serietà la stagione che verrà.

La società ringrazia quanti, in queste settimane, hanno atteso con fiducia e hanno scelto di supportare il nuovo progetto Gela Calcio”.

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Le domande di ripescaggio

“Sono tredici i club che hanno presentato domanda di ammissione al campionato di Serie D 2026/2027 alla chiusura dei termini previsti alle ore 14 di oggi:

Seconde di Eccellenza: Ars et Labor Ferrara, Fiorenzuola, Grassina, Ilvamaddalena, Kamarat, Lascaris, Taranto, Viareggio.

Retrocesse Serie D: Castellanzese, Derthona, Imolese, Messina, Tropical Coriano.

La documentazione presentata sarà ora oggetto di valutazione da parte della Co.Vi.So.D, la quale ne comunicherà l’esito entro il 14 luglio. In caso di parere positivo, le società saranno inserite nell’apposita graduatoria di ripescaggi per il completamento dell’organico del campionato.

Nell’eventualità di parere negativo, sarà possibile effettuare ricorso entro le ore 14 del 17 luglio. La commissione di vigilanza si esprimerà in merito entro il 28 luglio”.