Calciomercato Nissa: arrivano due portieri, uno cresciuto nel settore giovanile della Reggina

“La NISSA F.C. continua a investire sui giovani di prospettiva e annuncia l’arrivo del portiere Alessandro Campolo, classe 2008, estremo difensore che nella prossima stagione vestirà la casacca biancoscudata, andando a rinforzare il reparto con entusiasmo, qualità e un importante percorso di crescita alle spalle. Campolo approda alla Nissa dopo aver maturato esperienze significative nel settore giovanile del Catanzaro, società nella quale ha compiuto l’intera trafila fino alla formazione Primavera Under 19. Nel corso della stagione 2025/2026 ha vissuto anche un’importante esperienza in prestito alla Luparense, occasione che gli ha consentito di confrontarsi con una nuova realtà e di proseguire il proprio percorso di maturazione tecnica e personale.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Reggina ed è rimasto in amaranto fino al fallimento del 2023. Poi il passaggio al Reggioravagnese, prima di trasferirsi al Catanzaro. Dall’Under 17 fino alla Primavera del club calabrese, si è distinto per affidabilità, applicazione e qualità tra i pali. Portiere moderno, dotato di ottimi riflessi, personalità e sicurezza nelle uscite”.

Un altro giovane portiere

“La NISSA F.C. mette a segno un importante colpo in prospettiva assicurandosi le prestazioni del giovane portiere lituano Morkus #Ukelis, estremo difensore classe 2008 che va a rinforzare il reparto dei pali con qualità, personalità e un percorso di crescita già maturato in contesti di alto livello. Reduce dall’esperienza in Primavera 2 con il FC Südtirol, Ukelis approda in biancoscudato dopo una stagione trascorsa nel settore giovanile del club altoatesino, dove ha potuto confrontarsi con il calcio italiano e affinare ulteriormente le proprie qualità tecniche e tattiche”.