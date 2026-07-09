Corriere dello Sport: Reggina, Marchionni sorpassa Ginestra. Romairone a Reggio

Sul quoditiano Corriere dello Sport, nella pagina riservata alla Lazio c’è spazio anche per la Reggina. Di seguito alcuni passaggio dell’articolo: “Ieri Lotito aveva in programma l’incontro con Ginestra, suo giocatore e allenatore delle giovanili a Salerno. Il colloquio, previsto da giorni, è servito per scoprire la disponibilità dell’allenatore e, soprattutto, le sue idee sulla serie D e su come formare la squadra.

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Non sembra siano state prese decisioni. Ginestra infatti non è più in pole position per guidare gli amaranto. Nelle ultime ore è emerso, con forza, Marco Marchionni, 45 anni. E’ un tecnico con sicure conoscenze della serie D, nella stagione 2021-22 ha vinto il campionato guidando il Novara. Qualche giorno fa Lotito lo ha incontrato. E Romairone, Ds della Reggina, ha studiato a fondo le idee dell’ex giocatore juventino, convincendosi sulla bontà della scelta che, come tante altre, potrebbe essere ufficializzata in questo fine settimana. Marchionni, peraltro, è ancora legato al Ravenna.

Sabato Romairone dovrebbe essere a Reggio, viaggio prodromo a quello che nei giorni successivi farà Claudio Lotito (dopo vari rinvii). Il presidente della Lazio e patron amaranto, svelerà progetti e nomi dell’ambiziosa Reggina”.