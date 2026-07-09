Reggina: sorpassi e controsorpassi. Ma Lotito ‘dovrebbe’ aver scelto il tecnico

La conferenza stampa di presentazione del nuovo corso amaranto, come anticipato nei giorni scorsi, è stata rinviata alla prossima settimana. La data esatta non è stata ancora definita. L’intenzione, però, sarebbe quella di comunicare tutto insieme: direttore sportivo, allenatore, eventuali nuove figure dirigenziali e, magari, anche i primi calciatori.

Il tempo stringe. Il ritiro è ormai alle porte e i tifosi attendono segnali concreti dopo settimane di nomi, ipotesi e trattative.

Leggi anche

Marchionni-Ginestra, corsa a due per la panchina. Forse…

Per la guida tecnica, la situazione resta quella raccontata negli ultimi giorni. La scelta si è ristretta a due profili: Marco Marchionni e Ciro Ginestra, salvo colpi “lotitiani“. Una corsa fatta di sorpassi e controsorpassi. Claudio Lotito ha voluto ascoltare personalmente entrambi, non solo per valutare gli aspetti tecnici, ma anche per capire idee, personalità, metodo di lavoro e capacità di reggere una piazza come Reggio Calabria.

Ad oggi, il nome in vantaggio sembrerebbe quello di Marchionni. Ma sarebbe un errore considerarla già una scelta definitiva. La partita resta aperta e, fino alla comunicazione ufficiale, ogni scenario va trattato con prudenza.

La conferenza

Nella conferenza della prossima settimana dovrebbe arrivare anche l’ufficialità di Giancarlo Romairone come direttore sportivo. I tifosi, però, aspettano anche altro. Con il ritiro vicino, cresce l’attesa per le prime indicazioni sulla rosa. Qualche conferma, qualche nuovo innesto e le prime linee del progetto tecnico saranno fondamentali per capire il volto della Reggina che si prepara ad affrontare il quarto campionato consecutivo in Serie D. Si sta per entrare nella fase decisiva. Ma, come sempre, conteranno solo gli annunci ufficiali.