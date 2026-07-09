Calabria, USB-Taxi: ‘No a Uber, sì a rafforzamento del servizio pubblico’

USB-Taxi esprime forte preoccupazione in merito all’incontro tra la Regione Calabria e la multinazionale Uber. La nostra posizione non riguarda solo la salvaguardia dei livelli occupazionali, ma la tutela dell’intero sistema di mobilità regionale e dell’utenza, che necessita di servizi caratterizzati dalla natura pubblica e dalla garanzia di regole certe.

Le preoccupazioni di USB-Taxi

I precedenti documentati dagli Uber Files già nel 2022 evidenziano un modus operandi basato su distorsioni del mercato e sul principio del “Lawbreaking as lawmaking” (infrangere la legge per creare la legge). In un territorio come il nostro, l’ingresso di tali dinamiche rischia di consolidare il fenomeno dell’uso irregolare delle autorizzazioni NCC e della profilazione dell’utenza. La mancanza di controlli sul rispetto dell’obbligo di prenotazione e di partenza dalla rimessa trasforma spesso il noleggio con conducente in un servizio taxi “scatenato” dalle regole tariffarie e dagli obblighi di servizio pubblico, a scapito della sicurezza e delle garanzie per i cittadini.

La proposta di Taxi Sanitario

USB-Taxi propone un cambio di rotta: la Regione deve investire sulla valorizzazione della rete dei taxi esistenti.

“Chiediamo – dichiara il sindacato – che venga valutata la nostra proposta di ‘Taxi Sanitario’. Tale servizio dimostra come i tassisti possano svolgere un ruolo fondamentale per le fasce fragili, garantendo trasparenza, tariffe certe e capillarità territoriale”.

Leggi anche

Promuovere società come Uber significa abdicare al controllo dei servizi sul territorio. USB-Taxi chiede pertanto un confronto urgente alla Regione Calabria, volto a definire un piano di rilancio del servizio

pubblico che tuteli concretamente lavoratori e cittadini.