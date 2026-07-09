Calabria, danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria: circolazione sospesa

È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria, è il dato che emerge dai primi accertamenti e si tratterebbe quindi di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia (Salerno) a Paola (Cosenza), portando alla sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione con ripercussioni come possibili, ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza.

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In particolare i danni da taglio dei cavi sono stati rilevati in Calabria, sulla linea Tirrenica, tra San Lucido e Longobardo, e sempre in Calabria, sulla tratta Jonica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto.

Fonte ansa.it