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Volley: conferenza stampa di presentazione della ‘Fipav Cup 2026’. Il programma degli incontri

A Reggio Calabria la nazionale italiana campione del mondo di pallavolo

09 Luglio 2026 - 09:43 | Comunicato

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Sarà il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ad ospitare, venerdì 10 luglio 2026 alle ore 10:30, la conferenza stampa di presentazione della “Fipav Cup 2026 – Men Elite”, torneo internazionale che vedrà protagoniste tre delle nazionali più forti del panorama mondiale: l’Italia di coach Ferdinando De Giorgi, campione del mondo in carica, la Germania e Cuba.
Teatro di questo prestigioso confronto internazionale sarà il PalaCalafiore di Reggio Calabria, impianto che si conferma ancora una volta palcoscenico privilegiato per i grandi eventi sportivi.
Nel corso della conferenza stampa verrà illustrato il programma delle giornate che la Nazionale di De Giorgi trascorrerà in riva allo Stretto. Interverranno: Giuseppe De Biasi, consigliere comunale delegato dal Sindaco Francesco Cannizzaro a rappresentare l’Amministrazione Comunale nelle fasi preparatorie dell’evento; Domenico Panuccio, presidente Comitato Territoriale Fipav Reggio Calabria; Consolato Scopelliti, presidente CONI Calabria; Marco Mari, consigliere federale Fipav; Carmelo Sestito, presidente Comitato Regionale Fipav Calabria; Bruno Gurnari, vicepresidente Fipav Calabria.

Il calendario degli incontri:

  • Italia-Germania: mercoledì 26 agosto, ore 21:00
  • Germania-Cuba: giovedì 27 agosto, ore 20:00
    I biglietti per assistere agli incontri sono già disponibili sul circuito TicketOne. Prezzi e promozioni saranno illustrati nel dettaglio nel corso della conferenza stampa.

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Reggio Calabria Volley
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