Volley: conferenza stampa di presentazione della ‘Fipav Cup 2026’. Il programma degli incontri

Sarà il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ad ospitare, venerdì 10 luglio 2026 alle ore 10:30, la conferenza stampa di presentazione della “Fipav Cup 2026 – Men Elite”, torneo internazionale che vedrà protagoniste tre delle nazionali più forti del panorama mondiale: l’Italia di coach Ferdinando De Giorgi, campione del mondo in carica, la Germania e Cuba.

Teatro di questo prestigioso confronto internazionale sarà il PalaCalafiore di Reggio Calabria, impianto che si conferma ancora una volta palcoscenico privilegiato per i grandi eventi sportivi.

Nel corso della conferenza stampa verrà illustrato il programma delle giornate che la Nazionale di De Giorgi trascorrerà in riva allo Stretto. Interverranno: Giuseppe De Biasi, consigliere comunale delegato dal Sindaco Francesco Cannizzaro a rappresentare l’Amministrazione Comunale nelle fasi preparatorie dell’evento; Domenico Panuccio, presidente Comitato Territoriale Fipav Reggio Calabria; Consolato Scopelliti, presidente CONI Calabria; Marco Mari, consigliere federale Fipav; Carmelo Sestito, presidente Comitato Regionale Fipav Calabria; Bruno Gurnari, vicepresidente Fipav Calabria.

Il calendario degli incontri: