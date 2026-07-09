Operazione Nuova linea, assolti con formula piena i fratelli Paladino e Salvatore Salvaguardia

La Pubblica Accusa aveva richiesto condanne comprese tra cinque e dieci anni di reclusione

Dopo 3 anni di celebrazioni di lunghissime udienze dibattimentali, con sentenza pronunciata in data 08/07/2026, il Collegio presieduto dalla Dott.ssa Silvia Capone ha disposto l’assoluzione – tra gli altri – di Paladino Giovanni, Paladino Giuseppe, Paladino Rocco e Salvaguardia Salvatore, tutti assistiti dagli Avvocati Vincenzina Leone e Pierluigi Sacchetti, del Foro di Reggio Calabria, pronunciando la formula assolutoria più ampia prevista dall’ordinamento: “perché il fatto non sussiste”.

Le accuse e le richieste di condanna

Tratti in arresto l’8 settembre 2022, accusati a vario titolo di gravi contestazioni quali rivelazione di segreto d’ufficio, turbativa d’asta ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Per loro richieste di condanna fino a dieci anni.

La decisione assume particolare rilievo se si considera che, al termine della requisitoria, la Pubblica Accusa aveva richiesto condanne estremamente severe, comprese tra cinque e dieci anni di reclusione nei confronti degli imputati.

Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria dibattimentale e della discussione finale, ha invece ritenuto insussistenti i fatti contestati, accogliendo integralmente le argomentazioni difensive e pronunciando l’assoluzione con formula piena per tutti gli imputati.

La soddisfazione degli avvocati

Gli Avvocati Vincenzina Leone e Pierluigi Sacchetti esprimono soddisfazione per una sentenza che restituisce piena dignità ai propri assistiti, i quali hanno affrontato un lungo e complesso iter processuale, comprensivo di lunghi periodi di custodia cautelare, conclusosi con il pieno riconoscimento della loro estraneità ai fatti contestati.”