Reggio, il 2025 del GOM tra risultati in crescita e bilancio in equilibrio

Il G.O.M. chiude il 2025 in attivo e rivendica crescita, assunzioni e nuove tecnologie

Il 2025 del G.O.M. di Reggio Calabria è stato un anno caratterizzato da un significativo rafforzamento dell’attività clinica, dall’ampliamento dei servizi ai cittadini, concretizzatisi in un importante incremento della produzione sanitaria, e da un percorso di innovazione che conferma il ruolo centrale dell’Azienda nel Sistema Sanitario Regionale. Oggi, inoltre, il G.O.M. chiude il bilancio in attivo, segno di un’oculata gestione dei conti nell’ambito di scelte strategiche indirizzate ad investimenti produttivi secondo criteri di programmazione.

Incremento della produzione sanitaria

Le attività assistenziali hanno registrato una crescita rilevante: le prestazioni ambulatoriali sono salite da 795.382 nel 2024 a 890.136 nel 2025 (+94.754) ed anche i ricoveri mostrano un trend positivo, portando la produzione sanitaria a un incremento superiore a 18 milioni di euro.

Assunzioni e rafforzamento degli organici

La forza di un’Azienda Ospedaliera si misura anche dalla qualità del suo personale e dalla capacità, anche in termini numerici, di fronteggiare la mole di servizi che deve erogare. Alla luce di ciò, il G.O.M. ha battuto tutte le strade per procedere a nuove assunzioni, consolidando gli organici e garantendo una più ampia copertura dei servizi assistenziali.

Pertanto, nel 2025 sono state così concluse le procedure concorsuali per la stabilizzazioni e assunzioni di 51 unità di personale tra dirigenti medici, specializzandi, infermieri e tecnici.

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Valorizzazione del personale (competenza e merito)

Il 2025 è anche l’anno in cui, dopo 14 anni di attesa, sono stati banditi gli incarichi di funzione organizzativa (ex caposala) e gli incarichi di funzione professionale. Ciò ha l’obiettivo di avviare una dinamica interna alle professioni per costruire una governance di supporto ai clinici adeguata alle necessità assistenziali.

Con l’affidamento degli incarichi il G.O.M. recupera un gap organizzativo rispetto alle altre realtà ospedaliere italiane. Non solo, essi rappresentano anche il riconoscimento e la valorizzazione del merito, la stessa funzione che caratterizza i Differenziali Economici di Professionalità (già erogati quelli del 2024, dopo anni di attesa e in procinto di avviare la procedura relativa al 2025).

Bilancio in equilibrio

Il bilancio d’esercizio 2025 si è chiuso con un risultato positivo di 210.000 €. Tale risultato conferma la stabilità economica del G.O.M. che consente di programmare il futuro. Il risultato economico positivo del 2025 è stato determinato, da un parte, dall’incremento della produzione sopra descritto e, dall’altra, dall’impegno dell’amministrazione sul versante del contenimento dei costi.

Risultati PNRR

È stata completata con efficacia ed entro i tempi previsti dalla Unione Europea l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR, che hanno consentito l’attivazione di nuove tecnologie, il potenziamento delle infrastrutture per la modernizzazione dell’Ospedale.

Infatti, sono state acquistate 40 grandi attrezzature di ultima generazione con i fondi del PNRR e sono stati completati acquisti e collaudi per ulteriori attrezzature finanziate dalla regione, che oggi rendono il GOM una azienda altamente tecnologica. Sono stati completati interventi per un nuovo reparto di terapia subintensiva e un nuovo ps da destinare ad eventuali pandemie, finanziati dal PNRR.

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Farmaci innovativi: il G.O.M. prima Azienda in Calabria

La Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale n. 7221 del 28 aprile, ha ripartito il fondo 2025 per i Farmaci innovativi destinati alle Aziende Sanitarie regionali. Il G.O.M. ha ottenuto la quota più elevata: il 30,6% del totale, risultando la prima Azienda in Calabria per accesso ai farmaci innovativi riconosciuti dall’AIFA, per la migliore cura dei propri pazienti.

Nuovi servizi

TOBIA-DAMA: il 2025 è anche l’anno del servizio “TOBIA” (acronimo di “Team Operativo Bisogni Individuali Assistenziali”). Un progetto, fortemente voluto dalla Commissaria Frittelli, che garantisce alle persone con disabilità cognitivo-comportamentale una rapida presa in carico (entro 24/48h) e un percorso diagnostico-terapeutico dedicato.

La Pre-ospedalizzazione: la centralizzazione della pre-ospedalizzazione consente maggiore efficienza degli accertamenti propedeutici all’intervento chirurgico, nel rispetto delle classi di priorità definite dal Piano Nazionale di Gestione delle Liste di Attesa. Inoltre offre maggiori garanzie in tema di trasparenza nella gestione delle stesse.

Il G.O.M., grazie all’attivazione del percorso di pre-ospedalizzazione ha richiamato 1.920 pazienti in lista di attesa dal 2024 e, di questi, circa 800 pazienti sono stati preparati per l’intervento.

L’Area Poliambulatoriale: attivata nel settembre 2025, l’area poliambulatoriale per le prime visite raggruppa 9 ambulatori con personale dedicato, delle seguenti specialità: Neurochirurgia, Cardiochirurgia, Pneumologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria (compreso Audiometria e Logopedia), Gastroenterologia, Medicina Generale. Eventuali successivi controlli vengono prenotati direttamente dall’azienda.

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L’Unità Farmaci Antiblastici

L’UFA è un’unità deputata alla produzione e manipolazione dei farmaci chemioterapici.

La nuova struttura, afferente alla U.O.C. di Farmacia, si trova presso il Presidio “Morelli”, in locali adiacenti alle U.O.C. C.T.M.O., Ematologia ed Oncologia Medica, per abbreviare i tempi di somministrazione dei farmaci. L’UFA è dotata di un sistema robotico che consente una significativa contrazione dei tempi di attesa per l’erogazione delle terapie per i pazienti oncoematologici con elevati standard di sicurezza per il paziente.

Tale struttura opera, inoltre, in regime di convenzione con l’ASP, e garantisce la manipolazione e produzione dei farmaci chemioterapici anche alle strutture oncologiche di tutta la provincia di Reggio Calabria.

Le nuove Sale Operatorie di Ostetricia e Ginecologia

Le nuove sale operatorie situate all’interno del reparto di Ostetricia e Ginecologia, inaugurate l’11 settembre 2025, consentono di gestire in massima sicurezza le emergenze ostetriche e ginecologiche, nonché garantire un incremento degli standard di efficienza e sicurezza a garanzia delle pazienti.

Un momento atteso da anni che rappresenta una tappa storica tanto per il G.O.M. quanto per la città.

Nuovi angiografi per le sale di emodinamica della U.O.C. Cardiologia e UTIC

Il Centro Cuore del G.O.M. nel 2025 ha completato la propria offerta sanitaria con 3 nuovi sistemi angiografici, che grazie alle potenzialità delle tecnologie di imaging, coadiuvate dalla I.A., garantiscono procedure più semplici ed efficienti.

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Ampliamento parco tecnologico Pronto Soccorso

Il G.O.M. ha potenziato il parco tecnologico del Pronto Soccorso installando, accanto alla TAC, un sistema radiologico telecomandato (RX) che consente di effettuare gli esami direttamente in sede. Una novità che elimina il trasferimento dei pazienti in Radiologia, riduce tempi e impiego di personale e garantisce diagnosi più rapide, soprattutto nei casi critici e tempo dipendenti.

Un’Azienda in crescita al servizio della comunità

I risultati conseguiti testimoniano il percorso di consolidamento del Grande Ospedale Metropolitano nel panorama del Sistema Sanitario Regionale, impegnato quotidianamente nel garantire qualità nelle cure, tra servizi essenziali e innovazione, nella consapevolezza di dovere ogni giorno lavorare per migliorare sempre più la presa in carico dei propri pazienti.