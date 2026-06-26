Reggio, parto trigemellare al GOM. Il primario: ‘Evento raro ed importante risultato clinico’

Una giornata eccezionale, dal punto di vista clinico e umano, per il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Questa mattina, infatti, presso l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, è stato portato a termine con successo un parto trigemellare mediante taglio cesareo: un evento raro nella pratica ostetrica, reso ancor più significativo dalla natura spontanea della gravidanza, tricoriale e triamniotica. La mamma, originaria della Costa d’Avorio, ha dato alla luce due maschietti e una femminuccia, raggiungendo così il traguardo personale di sette figli. La paziente è stata seguita presso l’ambulatorio di gravidanza a rischio dell’U.O.C. diretta dal prof. Stefano Palomba.

L’intervento e il lavoro delle équipe

Il taglio cesareo è stato eseguito dall’équipe ostetrico-ginecologica composta dal prof. Stefano Palomba, dal dr. Tarcisio Servello e dalla dr.ssa Laura Carbone, con il supporto dell’anestesista dr.ssa Giovanna Costantino e dell’ostetrica Giovanna Romeo.

Determinante, fin dai primi istanti di vita dei tre neonati, il contributo della U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, coordinata dalla dr.ssa Isabella Mondello, che ha assicurato un’assistenza altamente specializzata nell’ambito di una gestione integrata, multiprofessionale e perfettamente coordinata.

Il valore del lavoro di squadra e la rarità dell’evento

Il primario del reparto ha voluto evidenziare la straordinaria rarità medica della gestione di un parto simile: