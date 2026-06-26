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Op, ‘Piazza pulita’ a Reggio, i consiglieri di Reggio Futura: ‘Restituita dignità e normalità alla città’

"Segnale di discontinuità che i cittadini attendevano da anni. Finalmente Reggio Calabria esce dalla paralisi delle scuse"

26 Giugno 2026 - 18:36 | Comunicato

operazione piazza pulita rifiuti reggio calabria ()

«L’avvio del piano straordinario denominato “Piazza Pulita”, fortemente voluto e coordinato in prima persona dal sindaco Francesco Cannizzaro, rappresenta il segnale di discontinuità che i cittadini attendevano da anni. Finalmente Reggio Calabria esce dalla paralisi delle scuse, degli alibi e dei pretesti, per entrare nella stagione degli interventi concreti, dei fatti e della programmazione».

È quanto dichiarano in una nota congiunta i tre consiglieri comunali del gruppo Reggio Futura Marco Parisi, Filomena Marialuisa Curatola e Filomena Iatì.

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«L’operazione straordinaria iniziata ieri – continuano i consiglieri – non è un’azione spettacolare fine a sé stessa, ma una risposta intensa, concreta, strutturata e coordinata per contrastare il degrado urbano che da troppo tempo penalizza tutti i nostri quartieri, dal centro alle periferie. 

Restituire decoro, pulizia e sicurezza ai luoghi della nostra quotidianità è il primo, fondamentale passo per ridare dignità ai reggini e presentare a visitatori e turisti la nostra bella città con l’abito che merita».

I rappresentanti di Reggio Futura a Palazzo San Giorgio sposano appieno anche la linea della fermezza: «Accanto allo sforzo straordinario di uomini e mezzi messo in campo dall’amministrazione, serve la collaborazione di tutti. Per questo condividiamo e sosterremo con forza la linea della tolleranza zero contro gli incivili e chiunque pensi di poter continuare a deturpare il bene comune nell’impunità. La difesa del territorio e del decoro urbano è una battaglia di civiltà che vinceremo insieme».

«Il nostro plauso e il nostro totale sostegno vanno al sindaco Cannizzaro e a tutti gli operatori impegnati sul campo. Come gruppo consiliare saremo in prima linea per supportare questa e le prossime azioni che, finalmente, stanno tracciando la strada giusta per la rinascita e la bellezza di Reggio Calabria», concludono i tre consiglieri comunali di Reggio Futura.

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