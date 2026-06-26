Inchiesta sul Ponte, l’ad Ciucci: ‘Intercettazioni? Ricostruzioni fantasiose’

“Sono del tutto fantasiose e fuori dal contesto temporale le interpretazioni riportare dai giornali e dalle agenzie di stampa relative alla mia conversazione del 2 ottobre con l’Avv. Saccomano , intercettata nell’ambito delle indagini della Procura di Roma”.

Così l’Amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci all’ANSA.

“Il 2 ottobre 2025 la Corte dei conti era in una fase preliminare di valutazione sulla delibera CIPESS di approvazione del ponte sullo stretto. In particolare, nell’ambito delle normali procedure, aveva appena richiesto alcuni approfondimenti ed era in corso la predisposizione, da parte delle competenti Amministrazioni con il contributo di Stretto di Messina, della documentazione per rispondere. Ne deriva che la valutazione della Corte era ben lontana dal noto esito negativo del 29 ottobre 2025.”