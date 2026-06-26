‘Piazza Pulita’ a Reggio, 25 agenti in campo. Zucco avverte: ‘Controlli h24 e multe per chi sporca’

L’operazione “Piazza Pulita”, avviata ieri mattina all’alba su input del neo sindaco Francesco Cannizzaro, entra nel vivo. Accanto alla Polizia Locale, anche gli operatori di Ecologia Oggi e Castore, impegnati in un intervento straordinario per ripulire la città dai rifiuti e contrastare il fenomeno delle microdiscariche.

A spiegare il senso dell’azione è stato il comandante della Polizia Locale di Reggio Calabria, Salvatore Zucco, che ha sottolineato la rapidità con cui il piano è stato elaborato e messo in campo.

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Venticinque uomini in servizio per la città

Secondo Zucco, il piano avrà un impatto forte sulla città. La Polizia Locale metterà in campo 25 uomini nelle 24 ore, destinati esclusivamente alla tutela del decoro urbano e al rispetto delle regole sul conferimento dei rifiuti.

Per il comandante, smaltire correttamente i rifiuti non è solo un obbligo normativo, ma anche “un sintomo di civiltà”. Una sfida impegnativa, ha spiegato, che la Polizia Locale intende affrontare con tutte le proprie risorse, pur sapendo che destinare un quarto della forza operativa esterna a questa attività comporterà un grande sforzo organizzativo.

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Piazza pulita, prima la prevenzione. Poi le sanzioni

L’azione partirà con una prima fase di controllo e prevenzione, ma sarà seguita da interventi sanzionatori. Zucco ha annunciato controlli mirati anche negli esercizi commerciali e pubblici, perché il contrasto alle irregolarità nelle utenze non domestiche viene considerato uno dei passaggi fondamentali per ristabilire ordine.

Il comandante ha ricordato che, per l’abbandono di un rifiuto urbano, la multa prevista è di 150 euro. Nei casi più gravi, come l’abbandono di altre tipologie di rifiuti, potrà invece intervenire la legge penale.

L’ordinanza sindacale, ha aggiunto Zucco, sarà modificata dal sindaco per rendere il provvedimento più incisivo anche sul piano economico.

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Microdiscariche e segnalazioni dei cittadini

Uno dei problemi principali riguarda le microdiscariche. Zucco ha spiegato che a Reggio basta spesso un solo sacchetto abbandonato per generare, nel giro di poche ore, nuovi accumuli di rifiuti.

Per questo il comandante ha lanciato un appello ai cittadini, ai volontari di quartiere e alle associazioni.

“Le segnalazioni alla centrale operativa, anche con numeri di targa o indicazioni precise su chi scarica abusivamente, possono diventare elementi utili per indirizzare i controlli. Dietro un sacchetto abbandonato possono nascondersi anche attività organizzate di smaltimento illecito. L’obiettivo è quindi allargare l’azione di contrasto e colpire non solo il singolo episodio, ma anche eventuali comportamenti ripetuti”.

Per il comandante, i primi risultati potranno arrivare già entro 20 o 30 giorni, ma la riuscita dell’operazione dipenderà anche dalla collaborazione della città.