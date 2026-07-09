Nuova Linea, assolto il dirigente Doldo. I legali: ‘Sentenza che ristabilisce verità e reputazione’
"La sentenza sancisce la correttezza e la professionalità dell’arch. Doldo, stimato professionista e dirigente nella pubblica amministrazione" la nota
09 Luglio 2026 - 09:54 | Comunicato Stampa
Gli avvocati Carlo Morace, Antonio Latella e Francesco Pangallo esprimono piena soddisfazione per la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria (Pres. Capone, Cerfeda e Forner a latere) che ha assolto per insussistenza del fatto l’arch. Bruno Doldo, attualmente dirigente del Comune di Reggio Calabria, dall’accusa di turbata libertà degli incanti.
La sentenza sancisce la correttezza e la professionalità dell’arch. Doldo, stimato professionista e dirigente nella pubblica amministrazione che in questi anni ha patito notevoli sofferenze per un’accusa che ha inciso enormemente sulla sua reputazione e sulla tranquillità familiare, anche in ragione della notevole diffusione mediatica che nel settembre 2022 ha accompagnato l’indagine del procedimento denominato “Nuova Linea”.
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