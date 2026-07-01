City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio, ‘The Classroom’: all’Area Archeologica Griso Laboccetta la mostra di Hicham Benohoud

Dal 3 luglio al 3 agosto la mostra fotografica inserita nel programma di Ulteriore – Fotografia, Arti Visive & Cultura Contemporanea

01 Luglio 2026 - 08:21 | Comunicato Stampa

23_10 001

Dal 3 luglio al 3 agosto 2026 l’Area Archeologica Griso Laboccetta di Reggio Calabria ospita The Classroom, mostra fotografica di Hicham Benohoud inserita nel programma di Ulteriore – Fotografia, Arti Visive & Cultura Contemporanea.

Nato dall’esperienza di Hicham Benohoud come insegnante d’arte nel Marocco degli anni Novanta, The Classroom utilizza la fotografia come strumento pedagogico e di ricerca. All’interno della propria aula, l’artista trasforma lo spazio scolastico in un laboratorio di sperimentazione, invitando gli studenti a confrontarsi con la creatività e con la costruzione della propria identità.

Realizzate insieme agli studenti, le immagini sono attraversate da una costante tensione tra gioco e disciplina, libertà e controllo. Attraverso composizioni costruite, gesti apparentemente semplici e situazioni sospese tra realtà e finzione, Benohoud sviluppa una riflessione sulle dinamiche educative, sulle strutture sociali e sulla condizione postcoloniale, costruendo un linguaggio visivo capace di unire ironia, inquietudine e immaginazione.

A oltre vent’anni dalla sua realizzazione, The Classroom continua a rappresentare uno dei nuclei più significativi della ricerca dell’artista, offrendo una riflessione ancora attuale sul rapporto tra educazione,
identità e libertà individuale.

HICHAM BENOHOUD

Hicham Benohoud nasce a Marrakech nel 1968, dove vive e lavora. Fin dalla sua prima mostra nel 1998 sviluppa una ricerca che, attraverso fotografia, performance, pittura e installazione, esplora le strutture
sociali e culturali del Marocco e le nozioni di identità individuale e collettiva.

Leggi anche

Il suo lavoro è stato presentato in importanti istituzioni e manifestazioni internazionali, tra cui la Galerie VU di Parigi, la Maison Européenne de la Photographie, la Biennale di Gwangju, le Rencontres Photographiques de Bamako e la Biennale Dak’Art. Le sue opere fanno parte delle collezioni permanenti della Tate Modern di Londra e del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid. Nel 2025 ha ricevuto il prestigioso Aperture–Paris Photo Book Award per il volume The Classroom.

THE CLASSROOM – Hicham Benohoud

3 luglio – 3 agosto 2026
Area Archeologica Griso Laboccetta
Via 2 Settembre, Reggio Calabria
Dal martedì al sabato dalle ore 18.30 alle ore 20.30

Ingresso al Parco € 2,00
Ridotto € 1,00 (soci Ulysses e partners)
Gratuito per bambini e ragazzi fino ai 18 anni e per gli over 70

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Fotografia
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?