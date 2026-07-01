Straordinario successo per l’XI edizione del ‘Tango Festival dello Stretto’

Si chiude con un nuovo straordinario successo l’XI edizione del “Tango Festival dello Stretto”, kermesse organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Lady Francy, che, anche quest’anno, ha posto Reggio Calabria sotto i riflettori, trasformandola in uno dei principali punti di riferimento del tango argentino del Meridione.

Quattro giornate intense di musica, danza, formazione e spettacolo hanno richiamato in riva allo Stretto tantissimi di tangueri, appassionati e artisti provenienti da tutta Ita-lia e dall’estero, confermando il valore internazionale dell’iniziativa.

E anche questa edizione ha saputo coniugare l’eccellenza artistica con la promozione del territorio. Lo scorso anno gli ospiti hanno vissuto la straordinaria atmosfera di Santa Trada. Anche le suggestive location scelte per questa nuova edizione del festival hanno catturato l’attenzione dei partecipanti: dalla serata inaugurale nella prestigiosa Sala “Umberto Boccioni” di Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana, sino alle giornate ospitate al Circolo Tennis Rocco Polimeni, che ha fatto da cornice a lezioni, milonghe e spettacoli con alcuni tra i più apprezzati maestri del panorama internazionale. Accanto al ballo non sono mancati i momenti culturali con il racconto da parte dei musicisti delle origini e della storia dei brani eseguiti.

Il caldo afoso di questi giorni non ha fermato i tangueri che non si sono tirati indietro.

E l’entusiasmo ampliamente dimostrato in pista è stato espresso anche a voce dai ballerini e dai numerosi ospiti, che hanno apprezzarto non solo l’elevato livello organizzativo e artistico della manifestazione, ma anche le bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche di Reggio Calabria. Un aspetto che conferma il Tango Festival dello Stretto come ulteriore strumento di promozione turistica, capace di generare ricadute sul territorio e di attrarre un turismo diversificato rispetto alla tradizione dei nostri territori, dandone un significativo apporto.

Soddisfatti gli organizzatori, Francesca Surace, presidente dell’ASD Lady Francy, e il direttore artistico Giuseppe D’Acri, che tracciano un bilancio estremamente positivo della manifestazione: “Anche quest’anno abbiamo vissuto quattro giorni di straordinaria partecipazione e di grande emozione. Il Tango Festival dello Stretto continua a crescere e di questo siamo molto orgogliosi. Il nostro ringraziamento va ai maestri, ai musicisti, ai dj, alle istituzioni che hanno creduto nel progetto e, soprattutto, ai tantissimi tangueri che hanno scelto Reggio Calabria per condividere con noi questa nuova, straordinaria esperienza”.