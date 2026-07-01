Fondimpresa Calabria fa tappa a Cosenza: formazione e innovazione al centro del terzo incontro

Dopo Reggio e Catanzaro, il tour “Formare per crescere e innovare. Fondimpresa per le Imprese ed i Lavoratori” arriva a Cosenza

L’appuntamento è in programma giovedì 2 luglio, alle ore 16:00, nella Sala Conferenze di Confindustria Cosenza, in via G. Tocci 2/C. Si tratta della terza tappa del roadshow promosso da Fondimpresa Articolazione Territoriale Calabria, che nel corso del 2026 toccherà tutte le province calabresi.

Formazione continua, un investimento per imprese e lavoratori

L’obiettivo dell’iniziativa è far conoscere alle imprese aderenti gli strumenti messi a disposizione da Fondimpresa per finanziare la formazione continua dei lavoratori.

Il messaggio al centro del tour è chiaro: formare i propri dipendenti non deve essere considerato un costo, ma un investimento. In un mercato che cambia rapidamente, avere collaboratori aggiornati può fare la differenza.

La formazione interna permette alle aziende di migliorare la qualità del lavoro, ridurre gli errori, aumentare la produttività e rafforzare il senso di appartenenza del personale. Diventa così una leva concreta per rendere le imprese più solide, competitive e pronte ad affrontare le sfide dell’innovazione.

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Il programma dell’incontro di Cosenza

L’incontro si aprirà con i saluti di Giovan Battista Perciaccante, presidente di Confindustria Cosenza, e Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria.

L’apertura dei lavori sarà affidata a Luigi Veraldi, vicepresidente di Fondimpresa AT Calabria.

A seguire, spazio al confronto sul tema “Fare sistema per sostenere Imprese e Lavoratori”. Interverranno Arturo Crispino, presidente Piccola Industria Confindustria Cosenza, Giovanni Cuconato, responsabile CPI Cosenza, Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Massimiliano Ianni, segretario generale CGIL Cosenza, Giuseppe Del Gaudio, INPS Cosenza, Maria Carmela Passarelli, delegata del Rettore Unical per Innovazione e Imprenditorialità.

Durante l’incontro saranno presentate anche alcune buone pratiche formative in azienda, con gli interventi di: Miranda Colavolpe, Colavolpe Nicola & C., Sindy Galasso, Coges Infissi e Alberto Lavorato, Italiana Gas.

Le conclusioni, previste alle 17:30, saranno affidate ad Amarildo Arzuffi, componente del Comitato di Direzione Strategia e Sviluppo Business di Fondimpresa.

A moderare l’incontro sarà Vincenzo Comi, direttore responsabile di CityNow.it.

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Il ruolo di Fondimpresa in Calabria

Il ciclo di incontri promosso da Fondimpresa Calabria punta a favorire una conoscenza più ampia dei canali di finanziamento disponibili, a illustrare l’organizzazione del Fondo sul territorio regionale e a valorizzare le esperienze delle aziende calabresi che già utilizzano questi strumenti.

L’incontro di Cosenza sarà anche un momento di confronto tra imprese, parti sociali, consulenti, istituzioni e attori della filiera formativa territoriale e regionale. Al centro del dibattito ci saranno le competenze, considerate una leva strategica per la crescita e l’innovazione delle aziende calabresi.

Fondimpresa, costituito da Confindustria e CGIL, CISL e UIL, è il primo Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua in Italia. Conta 207.183 aziende iscritte e 5.144.938 lavoratori. Possono aderire al Fondo, senza alcun costo, imprese di ogni settore e dimensione.

Con il tour nei cinque capoluoghi calabresi, Fondimpresa Calabria intende rafforzare il dialogo con le imprese, diffondere la conoscenza degli strumenti disponibili e sostenere una cultura della formazione continua come motore di crescita, innovazione e competitività per il territorio.