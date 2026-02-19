Fondimpresa Calabria in tour con ‘Formare per crescere e innovare’: la roadmap in 5 tappe

Formare i propri dipendenti non è un costo, ma un investimento. In un mercato che cambia in fretta, avere al proprio interno collaboratori aggiornati fa la differenza. E il risultato tra chi resta indietro e chi cresce è evidente. Un’azienda che punta sulla formazione interna migliora la qualità del lavoro, riduce gli errori e aumenta la produttività. Ma non solo. Rafforza il senso di appartenenza, motiva il personale e crea un ambiente più solido e competitivo.

Investire sulle persone, in sintesi, significa costruire basi solide per il futuro dell’impresa.

Fondimpresa supporta le aziende, piccole, medie e grandi, nello sviluppo di piani formativi per i dipendenti.

Cos’è Fondimpresa?

Fondimpresa, costituito da Confindustria e CGIL CISL UIL, è il primo Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua in Italia. Conta 205.945 aziende iscritte e 5.111.586 di lavoratori. Possono aderire al Fondo, senza alcun costo, imprese di ogni settore e dimensione. L’obiettivo principale è rendere la formazione semplice e accessibile alle aziende e ai lavoratori.

“Formare per crescere ed innovare. Fondimpresa per le Imprese ed i Lavoratori”: al via il tour in Calabria

Fondimpresa Calabria, Articolazione territoriale di Fondimpresa, ha ideato un ciclo di workshop che si svilupperà per l’intero 2026 al fine di promuovere gli strumenti messi a disposizione dal Fondo per il finanziamento della formazione continua nelle imprese aderenti.

Attraverso i cinque incontri nei capoluoghi di provincia si punterà anche a stimolare un confronto e ad aprire un dibattito tra i principali stakeholder della filiera formativa territoriale e regionale sul tema delle competenze per le imprese.

La tabella di marcia: si parte da Reggio Calabria

Gli incontri programmati nel 2026 puntano a divulgare efficacemente la conoscenza dei canali di finanziamento messi a disposizione dal Fondo, far conoscere l’organizzazione di Fondimpresa presente sul territorio regionale, condividere le testimonianze delle aziende calabresi che utilizzano efficacemente il Fondo, fidelizzare le imprese aderenti all’uso degli strumenti per sostenere la formazione continua.

Il primo incontro si svolgerà il 27 febbraio, alle ore 9:30, a Reggio Calabria presso la sede di Confindustria, alla presenza di vertici di Fondimpresa, rappresentanti di Confindustria e CGIL, CISL, UIL, aziende, Consulenti del Lavoro e ITS Academy.

L’incontro rappresenta una prima preziosa occasione di incontro con le imprese e di confronto tra i principali attori locali per confermare l’importanza della formazione del capitale umano per la crescita e l’innovazione delle imprese calabresi.