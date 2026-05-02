Under 19: la Reggina vince la finale contro il Martina Franca

Si è giocata questo pomeriggio al centro sportivo S. Agata la finale Under 19 tra la Reggina e il Martina Franca. Un match rocambolesco con tanti gol e tanto pubblico presente. Ospiti in vantaggio dopo pochi minuti, ma gli amaranto già nel primo tempo riescono a ribaltarla grazie alle reti di Chirico e Randisi.

I pugliesi trovano il gol pareggio ma sul 2-2 la Reggina usufruisce di un calcio di rigore che però Chirico fallisce. In pieno recupero ci pensa un altro giovane, spesso titolare in prima squadra, il centrocampista Macrì, a realizzare il 3-2 e quindi regalare agli amaranto la vittoria della finale. Come da loro stessi anticipato, erano presenti gli ultras della Curva Sud che hanno sostenuto la squadra durante il corso della partita. Domani saranno al Granillo e hanno già annunciato contestazione nei confronti della squadra e della società. La fase nazionale vedrà la Reggina agli ottavi di finale contro il Savoia.