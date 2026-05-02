Notre Dame De Paris arriva a Reggio: via all’allestimento al Palacalafiore

La lunga attesa per i fan calabresi del colossal Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante sta per terminare. Già a Reggio i primi tre autoarticolati che trasportano l’imponente palcoscenico, ai quali si aggiungeranno lunedì quelli con le scenografie e gli impianti tecnologici dello spettacolo.

Allestimento al Palacalafiore

Domani sera, dopo la partita di basket della Redel Viola, inizierà l’allestimento con oltre duecento uomini a lavoro, che terminerà il 7 maggio, giorno del debutto previsto alle ore 21:00. Sono ben cinque gli spettacoli in programma: tre da giovedì a sabato alle ore 21:00 e due matinée alle ore 10:00. Per chi è impossibilitato a partecipare ai serali, è stata aperta a tutti anche la prevendita per lo spettacolo di sabato mattina sul circuito ticketone e nei punti autorizzati. Oltre 12.000 i biglietti venduti, comunica il promoter Ruggero Pegna, mentre prosegue la prevendita per quelli rimasti.

Record di spettatori in Calabria

Con questi nuovi dati di presenze, il colossal prodotto Da David e Clemente Zard stabilisce il record di spettatori paganti in Calabria, con oltre centomila biglietti in sei edizioni: dalla prima all’Arena Magna Graecia di Catanzaro nel 2002, alla tappa allo Stadio San Vito di Cosenza nel 2017 e alle quattro tappe al Palacalafiore di Reggio nel 2004, 2016, 2022 e, appunto ora, nel 2026.

“Per i calabresi – afferma Pegna – è un’ennesima, imperdibile opportunità per assistere a questo spettacolo cult ancora con i protagonisti storici, da Giò Di Tonno a Graziano Galatone, Vittorio Matteucci, Elhaida Dani e gli altri che hanno contribuito a renderlo un fenomeno mondiale!”.

Il cast e la produzione

Enorme è, infatti, l’attesa in tutta la regione per quella che potrebbe essere l’ultima occasione, almeno per diversi anni, di vedere dal vivo in Calabria Notre Dame De Paris, una vera alchimia dello spettacolo mondiale, con musiche di Riccardo Cocciante, liriche di Luc Plamondon (versione italiana di Pasquale Panella), regia di Gilles Maheu, coreografie di Martino Müller, scenografie di Christian Rätz, costumi di Fred Sathal, luci di Alain Lortie, ecc.

Ispirato al romanzo di Victor Hugo, questo vero capolavoro dello spettacolo mondiale arriverà nel Palasport reggino con il suo grande cast di amati e storici protagonisti, come Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Graziano Galatone (Febo), Elhaida Dani (Esmeralda), ed ancora Matteo Setti, Angelo Del Vecchio, Gianmarco Schiaretti, Camilla Rinaldi, Beatrice Blaskovic, Alessio Spini, Luca Marconi, Massimiliano Lombardi, oltre a ballerini, acrobati e breaker.

L’impatto economico sulla città

“Enormi sono anche le ricadute di un evento simile per la Città di Reggio!”, ci tiene a sottolineare Pegna, che a tal proposito fornisce una serie di dati davvero interessanti.

“Oltre al numero di spettatori che arriveranno dal resto della regione e dalla Sicilia – dice il promoter – con punte di 5mila al giorno venerdì e sabato, solo la nostra organizzazione ha prenotato complessivamente ben 450 notti di hotel e oltre 800 pasti, riempiendo ben cinque strutture alberghiere e coinvolgendo note imprese della ristorazione! Inoltre, sono coinvolte altre 20 aziende del reggino, dalla safety e l’accoglienza, al facchinaggio, fino a tecnici specializzati e forniture di ogni tipo. Un evento del genere è promozione, cultura, divertimento, ma anche lavoro e occupazione e merita attenzione e collaborazione nell’interesse della Città, certamente la più bella e turistica della regione, con un palasport che da quando lo inaugurai nel ’91 con Sting ha ospitato i maggiori eventi musicali al chiuso in Calabria.”.

I prossimi eventi

Il maggio del promoter lametino proseguirà poi con l’Opera Teatrale Fortunata di Dio, sulla vita meravigliosa di Natuzza Evolo di Paravati (VV), già proclamata Serva di Dio, che andrà in scena in Prima Assoluta Nazionale al Teatro Rendano di Cosenza sabato 23 maggio alle ore 21:00 e domenica 24 maggio alle ore 17:00, prodotta e scritta dallo stesso Pegna insieme ad Andrea Ortis, che ne è anche regista e attore, con le musiche originali del pianista Francesco Perri e un altro grande cast. I biglietti sono in vendita su ticketone.it, informazioni allo 0968441888 www.ruggeropegna.it.