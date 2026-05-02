Reggio, abbandono di rifiuti: verbali e denunce della Polizia Locale

Inoltre, le attività hanno consentito di accettare numerosi proprietari di veicoli destinatari di provvedimenti di confisca che hanno fraudolentemente occultato o demolito le auto di proprietà dello Stato

Continua senza sosta l’attività della Polizia Locale di Reggio Calabria che negli ultimi tre giorni, a seguito di numerose attività , ha deferito all’autorità giudiziaria sette persone. Le fattispecie di reato spaziano tra la ricettazione, l’appropriazione indebita e l’occupazione abusiva di immobili pubblici.

Le attività hanno consentito di accettare che numerosi proprietari di veicoli destinatari di provvedimenti di confisca hanno fraudolentemente occultato o demolito le auto di proprietà dello Stato.

Sul fronte della tutela del decoro urbano, la Polizia Locale ha rinvenuto e avviato a rottamazione circa 15 veicoli abbandonati sul territorio comunale. Gli stessi costituivano anche un potenziale pericolo per l’ambiente.

Inoltre, gli agenti del Comando di viale Aldo Moro, hanno individuato e denunciato un cittadino reo di occupazione abusiva di un immobile di edilizia residenziale pubblica; l’unità immobiliare è stata contestualmente sgomberata e affidata al legittimo proprietario.



I soggetti denunciati sono da considerarsi presunti innocenti sono a sentenza passata in giudicato. Continua, da ultimo, l’attività di accertamento di numerose sanzioni per abbandono di rifiuti in difformità dell’ordinanza sindacale in materia. Sono 20 i verbali nell’ultima settimana.