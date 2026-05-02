La Sicilia: ‘Rigettata l’istanza cautelare presentata dalla Reggina’. Le motivazioni

“Si giocherà regolarmente l’ultima giornata di Serie D. Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha dichiarato inammissibile e rigettato l’istanza cautelare presentata dalla AS Reggina che chiedeva la sospensione del campionato. Il ricorso contestava la validità dell’iscrizione al campionato del Messina e i relativi tesseramenti, con l’obiettivo di ottenere l’esclusione del club giallorosso dalla competizione o, in subordine, la perdita a tavolino di tutte le gare disputate.

Il Presidente del TFN, Carlo Sica, ha rilevato plurimi e gravi vizi di inammissibilità nel ricorso: la mancata impugnazione degli atti originari di iscrizione e tesseramento presso il Dipartimento Interregionale della LND, il mancato coinvolgimento dei soggetti controinteressati, tra cui la stessa FIGC, e l’assenza dal contraddittorio delle società Savoia e Nissa, attualmente prima e seconda nel girone. Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato come il trasferimento del titolo sportivo e dei tesseramenti operato dalla Federazione alla nuova società ACR Messina 1900 SSD arl costituisca implicito riconoscimento della validità dell’intera attività sportiva svolta nel corso della stagione. L’udienza di merito è stata fissata per il 12 maggio 2026″. Fonte: lasicilia.it