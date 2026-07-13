Calcio a 5 d’elite – Il format Futsal Retreat: tra promozione del territorio e sport – FOTO

Si è conclusa tra gli applausi la prima tappa del Futsal Retreat, l’innovativo format che per quattro giorni ha trasformato Reggio Calabria nel cuore pulsante del calcio a 5 d’élite. L’evento, che ha avuto come base operativa il PalAttinà di Lazzaro, ha saputo coniugare l’alto perfezionamento tecnico con la scoperta delle eccellenze paesaggistiche del territorio, confermando la validità di un progetto che unisce sport, condivisione e valorizzazione del territorio. Sotto la direzione tecnica di Pamela Presto, anima e punto di riferimento del lavoro svolto sul campo, il Futsal Retreat ha offerto ai partecipanti un percorso di alto livello, caratterizzato da intensità, qualità e grande attenzione alla crescita di ogni atleta.

Lo staff tecnico

Al suo fianco, uno staff tecnico d’eccezione composto da Paolo Aiello, Tommaso Iaquinta e Giuseppe Scopelliti, che con competenza e professionalità hanno contribuito alla riuscita delle sedute di allenamento. L’evento è stato impreziosito dalla partecipazione di autentiche icone del futsal nazionale e internazionale. Campioni del calibro di Ana Sestari, Humberto Honorio e Gianluca Parisi, insieme alle eccellenze reggine Valentina Siclari e Silvia Praticò. La loro partecipazione attiva ha rappresentato un valore aggiunto inestimabile: scendendo in campo con i ragazzi, hanno trasmesso i valori più autentici dello sport — passione, dedizione e, soprattutto, una profonda umiltà — trasformando ogni sessione in una lezione di vita, oltre che di sport.

A tracciare un bilancio entusiastico è Antonella Manti, organizzatrice dell’evento:

“Siamo estremamente orgogliosi del risultato raggiunto con questa prima edizione. La nostra mission era far convergere due intenti: il futsal e la valorizzazione del territorio, trasformando il classico clinic in un’esperienza autentica ed immersiva. Vedere atleti e tecnici condividere non solo il lavoro tattico sul campo, ma anche l’energia e la bellezza del nostro territorio, ci conferma che il format del Futsal Retreat è la strada giusta per lasciare un ricordo umano e sportivo indelebile”.

Promozione del territorio

L’esperienza è andata ben oltre il rettangolo di gioco, unendo sport e natura attraverso la scoperta del territorio. Dal parquet del palazzetto alle vette dell’Aspromonte, tra i boschi incontaminati e le suggestive cascate di Mundu e Galasia, fino alle acque cristalline della Costa Viola.