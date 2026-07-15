La Domotek al Volleymercato. Gianluca Romeo tra bilanci e ambizioni

Il VolleyMercato di Bologna non è solo il cuore pulsante del mercato pallavolistico italiano, ma anche il palcoscenico ideale per fare bilanci e lanciare messaggi. E quest’anno, tra stand, premiazioni e strette di mano, spicca il blasone amaranto della Domotek Volley, reduce da una stagione da incorniciare, con ben tre titoli conquistati, e pronta ad affrontare il salto di categoria in Serie A2.

A raccogliere l’eredità di un’annata trionfale e a proiettare lo sguardo sul futuro è Gianluca Romeo, direttore marketing della società reggina, che ai microfoni dei nostri inviati ha tracciato il quadro di un momento storico per il volley amaranto.

“Siamo al VolleyMercato di Bologna, ormai un appuntamento consueto che si svolge anno dopo anno“, esordisce Romeo con il sorriso di chi si sente a casa. “È un ambiente che ormai conosciamo abbastanza bene, ma quest’anno siamo veramente tanti: tutto il team Domotek è qui, dal Presidente, all’area Stampa, dallo Staff Tecnico e Dirigenziale. Sono iniziati i complimenti, gli applausi, i sorrisi. E ci sono svariate premiazioni tutte in amaranto, incluso il mister, dunque non posso fare altro che complimentarmi con il nostro allenatore Antonio Polimeni che verrà premiato nel girono conclusivo con il premio di “Miglior allenatore dell’anno.”

L’aria che si respira nella fiera emiliana è carica di entusiasmo, e la Domotek non passa certo inosservata. Dopo il trionfo dello scorso campionato, la squadra reggina si presenta con il peso e l’onore di essere una delle realtà più seguite del panorama nazionale.

Romeo non nasconde l’importanza di questo appuntamento per la crescita della società: “L’incontro con tutte le altre società della Lega è sempre motivo di approfondimento. Valutiamo quello che abbiamo fatto la stagione scorsa e cerchiamo di migliorare, guardando soprattutto a chi fa meglio di noi, come le squadre di Superlega. Cerchiamo di carpire i segreti per vivere anche la prossima stagione un campionato di alta classifica“. Un approccio umile ma ambizioso, che ha permesso alla Domotek di costruire solide fondamenta e di prepararsi al meglio per il salto di categoria.

Salire in Serie A2 significa cambiare prospettiva, anche per chi si occupa di marketing e comunicazione. “Dal punto di vista del nuovo campionato, cambierà sicuramente la visibilità“, spiega Romeo. “Diamo maggiore visibilità agli sponsor, quindi dovremo stare ancora più attenti alla qualità del servizio che offriamo. Lo sforzo sarà maggiore, ma speriamo di ottenere il risultato come l’anno scorso: avvicinare ancora più aziende alla nostra squadra” Un obiettivo ambizioso, che passa anche dalla capacità di coinvolgere il territorio e di trasformare il Palacalafiore in una fortezza.

Tra le premiazioni che hanno colorato di amaranto il VolleyMercato, spicca quella dedicata a mister Antonio Polimeni, vero e proprio coordinatore e condottiero del mondo Domotek. Un riconoscimento che va oltre il semplice aspetto tecnico. “Antonio, al di fuori del ruolo di allenatore, ha anche un ruolo manageriale all’interno della società“, sottolinea con orgoglio Romeo. “Per qualsiasi necessità, lui c’è sempre. È il nostro punto di riferimento. Il premio è meritato a livello sportivo, ma per noi lo è anche a livello manageriale“. E aggiunge con un sorriso: “Lui dice sempre che il premio va diviso un pò per tutti, così come i tre trofei. Siamo tutti campioni. Fa piacere. L’anno scorso abbiamo visto Sorrento prendere questi tre trofei, quest’anno ci siamo noi. È ancora più bello che un’altra squadra del Sud riesca ad arrivare a questi traguardi nello stesso anno“.

Sul fronte tecnico, la Domotek si presenta con un mix di esperienza e gioventù. “Cinque confermati, due stranieri molto interessanti, uno collaudato, uno molto giovane, giocatori importanti per questa categoria e giovani di belle speranze“, elenca il direttore marketing. Il campionato che verrà è atteso con realismo e determinazione: “Sarà un campionato difficile, più di quelli degli anni scorsi. Arriveranno momenti difficili, perché salendo di categoria è inevitabile. Ma noi abbiamo creato un roster per fare il meglio possibile. L’obiettivo minimo è rimanere in A2, poi tutto ciò che arriverà, come ho detto l’anno scorso, sarà sempre benvenuto“.

Infine, un pensiero affettuoso e carico di speranza per il cuore pulsante della squadra: i tifosi. “Il pubblico? Speriamo sia sempre pieno, sempre pieno“, conclude Romeo con enfasi. “Perché comunque è una spinta per i nostri ragazzi, una spinta per noi addetti ai lavori. Avere tanto pubblico fa sempre piacere“. E con un saluto che profuma di già visto e di futuro, il direttore marketing lancia l’invito: “Vi aspettiamo tutti al Palacalafiore“. La Domotek c’è. E il volley reggino, ancora una volta, si prepara a sognare in grande.